Arriva l’esonero a sorpresa: in panchina il ct Martinez

Importanti novità arrivano sul futuro dell’oramai ex ct del Belgio Roberto Martinez nel prossimo calciomercato. Il tecnico spagnolo, dopo l’ultima e deludente esperienza al Mondiale in Qatar alla guida dei Diavoli Rossi, sarebbe pronto a tornare subito in panchina per salvare la stagione di un club che al momento è allo sbando più totale. Nelle ultime ore, infatti, dopo un inizio di stagione terribile la società avrebbe optato per l’esonero dell’attuale mister, individuando proprio in Martinez la figura sulla quale puntare per ripartire.

Calciomercato, Martinez torna in panchina: ecco dove

Dopo l’esperienza sulla panchina della Nazionale del Belgio, culminata con una scottante eliminazione dal Mondiale in Qatar, Roberto Martinez è pronto ad intraprendere una nuova avventura in carriera tornando ad allenare un club a sei anni dall’ultima volta.

Stando alle ultime notizie, infatti, lo spagnolo sarebbe stato indicato dalla dirigenza del club come il perfetto tecnico con il quale ripartire dopo l’esonero al sorpresa deciso negli ultimi giorni.

Il The Sun ha infatti riportato che l’Everton avrebbe individuato in Roberto Martinez il perfetto sostituto di Franck Lampard, che rischia sempre di più l’esonero dopo un inizio di stagione terribile alla guida dei Toffes.

Martinez nuovo allenatore dell’Everton: per lui sarebbe un ritorno

Franck Lampard ha oramai i giorni contati sulla panchina dell’Everton, anche perchè i risultati continuano a non arrivare e la dirigenza dei Toffes si sarebbe scocciata di aspettare il tecnico ex Chelsea che, ancora una volta, si è dimostrato non di essere all’altezza dell’incarico. La diciottesima posizione in classifica preoccupa e non poco la piazza che, in questi giorni, urla a gran voce un cambio di rotta.

La società sulla sponda blu del Mersey sta dunque valutando le diverse alternative con le quali sostituire l’inglese, e ad oggi il nome più gettonato è quello dell’ex ct del Belgio. L’Everton starebbe infatti pensando di riportare a Goodison Park Roberto Martinez per sostituire Lampard.

Per lo spagnolo si tratterebbe infatti di un ritorno, visto che ha già guidato la squadra tra il 2013 e il 2016.

Non solo Martinez: l’alternativa dell’Everton allo spagnolo

Roberto Martinez è il primo nome per la panchina dell’Everton in caso di esonero di Franck Lampard, ma la dirigenza dei Toffes starebbe valutando anche un altro profilo che potrebbe riaccendere l’entusiasmo in una piazza delusa e spenta dagli ultimi deludenti risultati.

Secondo alcuni media inglesi, infatti, oltre a Roberto Martinez l’Everton starebbe pensando anche a Wayne Rooney per il post Lampard, vero e proprio idolo della tifoseria di Goodison Park per i suoi trascorsi da giocatore con la maglia dei Toffes.

