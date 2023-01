Calciomercato, presa la stella della Dinamo Zagabria: visite mediche per lui🌟

Importanti novità arrivano sul futuro della stella della Dinamo Zagabria nel prossimo calciomercato. Dopo essersi messo in mostra con la maglia dei croati nelle ultime stagioni, fra Champions, Europa League e campionato, il giocatore ha finalmente colto l’opportunità di una carriera. Nelle ultime ore, infatti, la Dinamo Zagabria ha raggiunto l’accordo con il prossimo club della sua, oramai ex, stella che sarebbe addirittura già sbarcato in città per svolgere le visite mediche che gli permetteranno di dare poi il via alla sua nuova avventura.

Calciomercato, presa la stella della Dinamo Zagabria: visite mediche in corso

La Dinamo Zagabria è da sempre fucina di talenti per l’Europa, e le ultime due semifinali Mondiali dimostrano in generale come il calcio croato stia avendo un’importante evoluzione. Spesso è infatti capitato che i principali club europei attingessero dalla Dinamo e non solo per rinforzare le proprie rose, abitudine che a quanto pare non è assolutamente andata scemando nel corso delle ultime stagioni.

Reduce da un ottimo Mondiale e da una prima parte di stagione importante con la Dinamo, una delle nuove stelle del club croato era diventato obiettivo di mercato di molti club europei. Un campionato fra Serie A, Liga e Bundesliga poteva essere la sua nuova casa a gennaio ma, con un blitz inaspettato e repentino, una società di Premier League è riuscita ad assicurarsi uno dei migliori calciatori del campionato croato, che in questi minuti starebbe anche svolgendo le visite mediche con il suo nuovo club.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, Mislav Orsic ha lasciato la Dinamo Zagabria per trasferirsi al Southampton in questo calciomercato.

Calciomercato, Orsic al Southampton: le cifre dell’affare

Uno dei migliori giocatori del campionato croato è pronto a sbarcare in Premier League, definito da molti addetti ai lavori il miglior campionato del mondo. In queste ore, infatti, Southampton e Dinamo Zagabria hanno trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro per il trasferimento di Mislav Orsic ai Saints in questo calciomercato.Â

Classe ’92, il Southampton ha puntato sull’esperienza del croato per tentare a raggiungere un’insperata salvezza che, comunque, ad oggi dista soli tre punti. Con Orsic, dunque, Nathan Jones avrà a disposizione più tecnica e qualità in attacco, reparto che in questo inizio di stagione è mancato tantissimo ai Saints come dimostrano anche i pochissimi gol seganti fino qui.

Orsic Southampton: manca solo l’ufficialitÃ

Manca solo l’ufficialità , ma Orsic è in pratica un nuovo giocatore del Southampton. Dopo aver giocato in patria con le maglie dell’Inter Zapresic, Rijeka e Dinamo Zagabria, con un trascorso anche in Italia allo Spezia, in Cina ed in Corea, l’esterno croato è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Premier League.

