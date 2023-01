Spalletti, commento polemico a DAZN dopo l’Inter: botta e risposta in studio

Luciano Spalletti ha parlato nel post-partita di Inter-Napoli.

L’Inter ha vinto il match Scudetto, staccando il biglietto per l’ultimo treno nella corsa al titolo, perché il Napoli ha ora una distanza diversa da quella siderale che c’era prima di questo turno. L’Inter, così come il Milan e la Juventus, dopo questo turno hanno guadagnato la bellezza di tre punti. E ora cambia la corsa stessa, col Napoli che dovrà farsi trovare pronto a reagire dopo la prima sconfitta ottenuta in questo campionato.

Era l’ultima squadra rimasta in Europa, tra i top campionati, senza aver mai perso nel proprio campionato. Quello che segue, in ogni caso, è l’intervento di Luciano Spalletti a DAZN.

Inter-Napoli, Spalletti polemico a DAZN: il botta e risposta in diretta

È intervenuto ai microfoni di DAZN, analizzando la partita contro l’Inter, alla prima sconfitta venuta fuori in campionato. Lo ha fatto il tecnico di Certaldo che, ex di turno a San Siro, ha lasciato per strada tre punti importantissimi per il tentativo di rincorsa Scudetto, da parte della inseguitrice Inter.

Ora si accorciano le distanze e, nel prossimo week-end, i partenopei sperano di poter lasciare la stessa distanza di questa sera. Nel corso dell’intervista, c’è stato un momento “polemico” da parte di Luciano Spalletti, che ha parlato così ai colleghi in studio, nel corso della trasmissione su DAZN.

“Eravate un po’ mosci nella telecronaca, vi ho sentiti…”: così Luciano Spalletti nel botta e risposta che è venuto fuori in diretta, sulla piattaforma streaming.

Napoli, parla Spalletti: la risposta a DAZN dopo la frase “polemica”

Su DAZN il botta e risposta dopo la frase un po’ polemica, anche se ironica, di Luciano Spalletti. Aveva parlato della gara e, stuzzicato sulla domanda, ha risposto così il tecnico dei partenopei: “Possiamo fare qualcosa di più a dire il vero, effettivamente con qualche calciatore siamo stati un po’ sottolivello del solito”.

-“Tipo chi, Spalletti?”

“Tipo voi. Vi ho sentito un po’ mosci. E andavate sostituiti”.

-“Sempre in forma, anche con l’anno nuovo”, replicano dallo studio della “Sunday Night Square”, su DAZN.

Le parole di Spalletti sulla sconfitta

“Non guardarsi troppo le spalle? Si gestisce ancora meglio, ci si allena per fare meglio, facendolo bene. Dobbiamo ritrovare la nostra forma e la nostra qualità meglio. Vedremo poi cosa riusciremo a produrre”.

