Dramma Mihajlovic: un calciatore di Serie A si sfoga

Ormai sono passati giorni dall’incredibile scomparsa di Sinisa Mihajlovic morto prematuramente a causa di una terribile malattia. L’ex allenatore e calciatore che in Serie A ha fatto la storia ha lasciato un vuoto grande nel cuore di tutti in Italia, quella che è sempre stata considerata per lui una seconda casa.

Intanto, a distanza di giorni, continuano ad esserci ricordi di Mihajlovic anche dai calciatori di Serie A e uno in particolare ha deciso di sfogarsi in maniera aperta per raccontarlo al meglio. In Italia è arrivato giovanissimo dallo Stella Rossa quando era giocatore e non è praticamente mai più andato via. Perché Sinisa ha vestito le maglie di Sampdoria, Lazio e Inter poi, fino a diventare allenatore iniziando proprio dall’Inter come vice, poi Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino e il ritorno al Bologna. Di mezzo piccole parentesi di 1 anno come ct della Serbia e la firma con lo Sporting Lisbona, avventura conclusa in pochi giorni per problemi con la società.

Mihajlovic ha significato tanto per i suoi giocatori che ha allenato in questi ultimi anni, in particolare quelli del Bologna dove era dal 2019. Tra i vari c’è stato Nico Dominguez, centrocampista sempre amato e supportato da Sinisa, era il suo perno fondamentale del centrocampo e a distanza di giorni ha voluto spendere delle parole per lui.

Lutto Mihajlovic: le parole del calciatore

A Bologna Mihajlovic e Dominguez hanno avuto sempre un gran bel rapporto. Tanto che è stato proprio l’allenatore serbo ad essere decisivo per la crescita di questo centrocampista argentino che ora si sta prendendo all’età di 24 anni tante soddisfazioni, senza dimenticare chi è stato un perno per la sua carriera da giocatore.

Bologna: Dominguez ricorda Mihajlovic

Nico Dominguez ha voluto ricordare la morte di Mihajlovic raccontando quanto tutto questo abbia segnato lui e i suoi compagni. Queste le sue parole al Corriere dello Sport:

“La sua morte ci ha segnato. La sua scomparsa ci ha colpiti, è una cosa che ci ha fatto tanto male. Il coraggio con cui Mihajlovic ha affrontato la sua malattia è stato certamente un insegnamento forte”.

Bologna: il sogno di Dominguez

Nico Dominguez ha iniziato la stagione con la maglia del Bologna al meglio. Perché quest’anno sembra essersi consacrato e il giocatore ha già messo a segno anche 1 gol e 1 assist. Le sue prestazioni sono aumentate in maniera importante e ora ha un sogno prima di andar via. Queste le sue parole al Corriere dello Sport:

“L’Europa con il Bologna sarebbe un bellissimo traguardo. Chiaramente, se ci arrivassimo mi piacerebbe restare”.

