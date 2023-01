Atalanta, Gasperini dopo il 2-2: “C’è un grosso problema adesso”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nel corso della conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro lo Spezia

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato nel corso della conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro lo Spezia

“Abbiamo raggiunto questo risultato con sofferenza, oggi non meritavamo la sconfitta. Per fortuna ci ha pensato Pasalic nel finale, alcuni episodi ci stanno girando storto e non aiutano a svoltare la partita. Oggi c’è stata tanta qualità, lo spirito dei ragazzi si è visto. Sono soddisfatto di come è stata giocata la partita, anche se abbiamo commesso degli errori. Dopo il primo tempo il 2-0 non rispecchiava la gara.

“Abbiamo avuto un grosso problema oggi, sono stati i tacchetti. Abbiamo sbagliato la scelta, ho notato anche io qualche difficoltà su questo. Pasalic? E’ uno dei giocatori che può essere decisivo. Nel primo tempo abbiamo occupato bene il campo, anche se sul secondo gol non ci siamo fatti trovare pronti.

“Infortunio Zapata? Ha riportato una forte contusione al ginocchio. Sta male, io mi auguro possa riprendersi subito. Demiral quando torna? Non so, vedremo domani. Ha fatto il primo allenato lunedì, deve ritrovare la giusta condizione. Domani è prevista una partita amichevole per testare alcuni giocatori”.

