Serie A: il presidente lo manda via, scelto il nuovo allenatore

Vertice a sorpresa dopo la partita. Il presidente infuriato per il risultato, adesso la posizione del mister è a serio rischio.

Si valuta l’esonero per l’allenatore che nelle ultime quattro partite di campionato ha ottenuto solo un punto. La sua posizione è in bilico.

Arrivano le ultimissime notizie riguardo il ritorno in panchina dell’allenatore che è finito nel mirino della società che è pronta ad ingaggiarlo al posto dell’attuale tecnico. La situazione in classifica non soddisfa la proprietà che si aspettava altro. Dopo il ko di oggi, il presidente ha lasciato lo stadio scuro in volto. Adesso si prenderà il tempo necessario prima di ufficializzare ogni tipo di decisione.

Serie A: lo stanno esonerando, i motivi

Alla base del possibile addio dell’allenatore alcune incomprensioni con la presidenza e il direttore sportivo. Scelte non condivise, anche in chiave di mercato. Ecco perché potrebbe arrivare a sorpresa l’addio dell’allenatore della Salernitana Nicola.

Nelle prossime ore è attesa una decisione, intanto dopo Salernitana Milan i più vicini collaboratori di Iervolino hanno segnalato l’insoddisfazione del presidente per la prestazione della sua squadra. Anche il ds De Sanctis non ha approvato alcune scelte di formazione. Come rivelato da tuttosalernitana, nel mirino del direttore sportivo c’è la scelta dell’allenatore di schierare dall’inizio Radovanovic. Tutte situazioni che confermano il malumore della dirigenza per l’operato del tecnico che rischia seriamente l’esonero.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Salernitana: esonero Nicola, la situazione

Subito dopo la sconfitta contro il Milan il tecnico dei granata ha avuto un faccia a faccia con Iervolino e De Sanctis. Adesso si attende una decisione riguardo il futuro del tecnico. Intanto spuntano già fuori i possibili nomi di allenatori pronti a subentrare al tecnico.

Intanto per la sua sostituzione si fanno già i nomi di Ballardini e Di Francesco che possono andare alla Salernitana in caso d esonero di Nicola. Questi sono solo alcuni dei tecnici liberi ed attualmente disponibili a subentrare a stagione in corso. Non sono da escludere neanche le ipotesi come quella di Semplici e Mazzarri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Salernitana: dopo Ochoa un nuovo colpo, arriva dalla Juve

Salernitana: ultima spiaggia per Nicola

La sensazione, secondo quanto riportato da tmw, è che la Salernitana possa concedere a Davide Nicola ancora un’ultima chance. Ci sono, dunque, buone possibilità che resti in panchina per la sfida contro il Torino. In caso di esito negativo è possibile che l’esonero di Nicola dalla Salernitana possa arrivare subito dopo la partita contro il club granata. Ancora una possibilità, dunque, per l’allenatore protagonista lo scorso anno di un clamoroso miracolo con la società campana. Adesso il suo futuro è appeso ad un filo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: scambio fatto tra Salernitana e Verona