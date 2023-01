Calciomercato: hanno preso Singo, svelato il prossimo club💣

Importanti novità arrivano sul futuro di Wilfried Singo nel prossimo calciomercato. In scadenza nel giugno del 2024, i rapporti fra l’esterno ivoriano ed il Torino si sarebbero leggermente incrinati a causa delle estenuanti trattative per il suo rinnovo. In queste settimane Singo si è infatti mostrato restio ad andare incontro alle esigenze economiche del club granata che, per evitare di ricreare una situazione alla Belotti, ha deciso di cedere l’esterno nel prossimo calciomercato. Diverse erano le pretendenti dell’ivoriano, ma in queste ore è uscito a galla il nome del club per il quale Singo giocherà a partire da gennaio.

Calciomercato Torino, Singo non rinnova: le ultime

L’esperienza di Wilfried Singo al Torino sembrerebbe essere giunta ai titoli di coda. Dopo vari sarei con il tecnico Juric, l’esterno ivoriano si sarebbe messo contro anche parte della tifoseria e della società a seguito dei perenni rifiuti delle offerte di rinnovo del club granata.

In scadenza nel giugno 2024, il ds Vagnati ha cercato in tutti i modi di blindare Singo,  ma la volontà del ragazzo di compiere un importante salto di qualità in carriera ha giocato un ruolo importante e decisivo nelle trattative. Il Torino starebbe dunque valutando di cedere l’esterno già a gennaio per monetizzare da una sua uscita per evitare di perderlo a zero o svalutarlo la prossima estate e, stando alle ultime notizie, le offerte non mancano.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il futuro di Singo nel prossimo calciomercato potrebbe essere in Premier League, visto che per caratteristiche tecniche e fisiche l’ivoriano è ambito nel campionato britannico.

Calciomercato, futuro Singo: il Torino fissa il prezzo

Il rapporto fra Singo ed il Torino è oramai ai ferri corti. L’ivoriano non ha infatti intenzione di rinnovare con i granata che, stando alle ultime notizie, nelle ultime ore avrebbero aperto alla possibilità di cedere il giocatore fissandone anche il prezzo, che per le casse del club di Cairo sono una cifra importante.

Secondo le ultime notizie, infatti, il Torino chiede almeno 15 milioni di euro per cedere Wilfried Singo nel prossimo calciomercato, cifre che potrebbero allettare e non poco qualche club di Premier che, per rinforzare la propria fascia, potrebbe pensare di investire proprio sul laterale granata.

Non solo Premier, occhio anche alla soluzione Serie A per Singo.

Singo rimane in Serie A? Le possibili pretendenti

Oltre al mercato oltremanica, Wilfried Singo ha tanti estimatori anche in Italia. L’ivoriano ha infatti dimostrato in Serie A tutto il suo valore, suscitando l’interesse delle big e non solo.

Ad oggi, comunque, viste anche le necessità di formazione, la Juventus è il club di Serie A che potrebbe pensare di rinforzare la propria fascia con Singo nel prossimo calciomercato. Cuadrado è in scadenza e De Sciglio è oramai ai margini del progetto tecnico di Allegri, motivo per il quale l’ivoriano potrebbe fare proprio al caso dei bianconeri.

