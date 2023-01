Calciomercato, dopo l’esonero l’annuncio ufficiale: Di Matteo il sostituto

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine in tutti i campionati europei e non solo. Negli scorsi giorni, infatti, dopo un inizio di stagione super deludente che vedeva la squadra rilegata in zone di classifica non di sua competenza, il club ha deciso di esonerare il tecnico per provare a dare una scossa a tutto l’ambiente. Diverse erano i profili che la dirigenza stava valutando ma, nelle ultime ore, la decisione è ricaduta su Roberto Di Matteo, ex allenatore del Chelsea svincolato dal 2016 dopo l’esperienza sulla panchina dell’Aston Villa.

Calciomercato, Di Matteo nuovo allenatore: è ufficiale

Importanti novità arrivano sul futuro di Roberto Di Matteo nel prossimo calciomercato. Svincolato dal 2016 dopo l’ultima e deludente esperienza sulla panchina dell’Aston Villa, il tecnico italiano è pronto a tornare ad allenare un club con la consapevolezza che questi sei anni di “sosta” sono serviti per aggiornarsi su un calcio che è sempre in continua evoluzione.

Di Matteo in questi anni era leggermente uscito fuori dai radar, nonostante in carriera avesse vinto una Champions League, ma nelle ultime diversi club lo hanno contattato per valutare e capire se fosse disponibile a tornare a sedersi su di una panchina. L’italiano non aspettava altro e, dopo una serie di incontri, ha deciso di accettare la richiesta del club che in queste ore ha anche ufficializzato il suo ingaggio.

Come riportato anche dalla società stessa sui propri canali social, Roberto Di Matteo è il nuovo allenatore dello Jeonbuk, una delle squadre più vincenti della storia del calcio sud coreano.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Di Matteo nuovo allenatore dello Jeonbuk: l’annuncio dei coreani

Dopo anni di studio ed aggiornamento Roberto Di Matteo ha deciso di ripartire dalla Corea del Sud, e più precisamente dallo Jeonbuk, uno dei club più importanti della nazione asiatica. Dopo aver allenato prevalentemente in Inghilterra ed essere passato anche in Germania dallo Schalke 04, il tecnico italiano ha deciso di tornare ad allenare scegliendo un campionato diverso dal solito.

Nelle ultime settimane si era iniziato a parlare di questa possibilità che Di Matteo potesse tornare ad allenare e, senza che effettivamente uscissero allo scoperto le trattative, il club coreano è riuscito a chiudere in tempo lampo per il tecnico italiano che, al suo arrivo, sostituirà Sang Sik Kim.

Ora è, dunque, cosa ufficiale. Lo Jeonbuk ha anche emanato un comunicato sui propri canali social che annuncia Di Matteo come nuovo allenatore: “Unitevi al grande viaggio dello Jeonbuk. Benvenuto Roberto Di Matteo.”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Salernitana: dopo Ochoa un nuovo colpo, arriva dalla Juve

Di Matteo al Jeonbuk: il primo “Made in Italy” in Corea

Con l’annuncio dello Jeonbuk Di Matteo diventa il primo allenatore italiano ad allenare nel campionato coreano. L’ex Chelsea proverà ad imporre la sua filosofia ed il suo stile di gioco anche in Asia, con l’obiettivo di riportare al club della Hyundai un AFC Champions League che manca dal 2016 che, senza neanche farlo apposta, è l’ultimo anno nel quale Di Matteo è stato su una panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan: accordo per Enzo Fernandez, 120 MLN 💣