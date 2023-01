Vittoria importante per il Milan, nel segno di Leao e Tonali. La squadra di Pioli ha ottenuto un successo fondamentale nel match odierno contro la Salernitana. I rossoneri, in attesa del big match di questa sera tra Inter e Napoli, si avvicinano ai partenopei primi in classifica.

Intanto, nel corso dell’intervista post partita, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una serie di dichiarazioni in merito al destino del talento portoghese Leao.

Prosegue la trattativa di mercato tra il Milan e Leao per il rinnovo di contratto. Maldini è intenzionato a chiudere al più presto per allontanare le voci di mercato. Intanto, anche nel match di oggi contro la Salernitana, il portoghese è stato protagonista del match. Stefano Pioli nel corso dell’intervista post partita ha parlato di questo argomento.

Ultime Milan: le dichiarazioni di Stefano Pioli post Salernitana

Successo fondamentale per i rossoneri che hanno superato in trasferta la Salernitana per 2-1. Sugli scudi Leao che in campo dimostra, ancora una volta, tutto il suo talento al Milan.

Queste le parole di Stefano Pioli nell’intervista rilasciata a Dazn.

“Sono sicuramente soddisfatto della prestazione, con tante occasioni create dovevamo segnare qualche gol in più. Ripartire con una vittoria ci può aiutare, ci aspettano settimane difficili. Ho ricevuto delle risposte buone da parte di tutti, conosco la squadra e so quanto siano pronti a combattere e a gareggiare per vincere ogni tipo di partita”.

“Ci siamo messi con Tonali e Brahim tra le linee, non conoscevamo bene l’aspetto difensivo della Salernitana. La squadra è stata brava a leggere gli spazi. Abbiamo giocatori che ci possono dare diverse soluzioni offensive, abbiamo creato tanto. Abbiamo sofferto nel finale però siamo stati bravi ad ottenere una vittoria importante, questo ci permette di preparare la meglio la gara contro la Roma”.

Pioli successivamente si è soffermato anche sui singoli come Leao e il suo rinnovo

Calciomercato Milan, rinnovo Leao: la rivelazione di Pioli

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, il tecnico del Milan Pioli si è concentrato sul futuro di Leao.

“Lo vedo felice qui al Milan. E’ una cosa che tutti i giorni gli dico. Il suo percorso di crescita con noi non è finito. Oggi ha fatto una buona partita, non solo dal punto di vista tecnico ma anche come carattere e atteggiamento. Deve continuare così e sono sicuro che diventerà un campione. Ha un potenziale incredibile, anche oggi l’ha dimostrato. Lui è molto disponibile e lavora sempre per crescere. Non ha bisogno di altri consigli, deve continuare con noi e vincere qualcosa”

Rinnovo Leao Milan, le cifre dell’affare

La società ha tutta l’intenzione di trovare un accordo. Ha capito l’importanza del portoghese negli schemi tattici di Pioli. Ecco perché Maldini porta avanti le trattative per rinnovare il contratto di Leao con il Milan. L’ultima offerta è di 7 milioni a stagione. Le parti vanno avanti e adesso discutono sui bonus e sulle commissioni da corrispondere al suo entourage. Ad oggi si respira cauto ottimismo ma, come si sa, il mercato è imprevedibile e quello che vale oggi può essere già smentito domani.

