Juventus: c’è l’accordo, va in Premier League subito

Il calciomercato della Juventus potrebbe diventare importante per le cessioni che sono state annunciate in questi giorni in vista della sessione invernale di gennaio. Ci sono importanti movimenti che possono portare la Juve a fare cassa e respirare un po’ vista la situazione economica complicata, aggravata ancor di più dall’eliminazione dalla Champions League.

La Juve può levare dalla rosa diversi giocatori che Allegri non considera indispensabili nel progetto per ripartire con una nuova marcia in questo 2023. Un anno che la Juve spera possa essere quello della rinascita visto quanto accaduto nelle ultime settimane e cosa potrà accadere in futuro. Perché il club bianconero rischia grosso per la questione plusvalenze e bilanci. Ora c’è la sensazione che si può anche finire in guai seri tra penali e giudiziari. Intanto, nel calciomercato di gennaio sarà protagonista la Juventus.

Perché il club che ha visto le dimissioni di Agnelli con Ferrero nuovo presidente farà dei movimenti già nel mercato di gennaio in uscita. Tanti i giocatori della Juve corteggiati da diversi club sparsi per l’Europa. Uno in particolare ha attirato l’attenzione di questi club per le sue prestazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Non ha giocato tante partite, ma si è fatto notare ancora una volta anche con la Nazionale e ora la Juventus può dare l’ok per la cessione di McKennie.

Calciomercato Juventus: McKennie

Sono diverse le squadre che si sono fatte sotto e ora la Juve valuta seriamente l’addio del calciatore. Perché ci sono movimenti in uscita da parte del club bianconero e questo potrebbe essere quello chiave per sbloccare anche il mercato in entrata. La Juventus farà cassa con alcune partenze e questa di McKennie può essere una delle prime, perché è concreto l’interesse di due club su tutti che hanno anche una buona disponibilità economica per portarlo via subito dalla Serie A.

La Juve vuole vendere McKennie a gennaio.

Juventus: McKennie tra Borussia Dortmund e Aston Villa

Come rivelato da Tuttosport McKennie è finito nel mirino dell’Aston Villa che ha già preso i primi contatti con la Juventus. Un altro club che vuole comprare McKennie è il Borussia Dortmund, che potrebbe essere anche la scelta definitiva. Dopo il Mondiale in Qatar l’avventura del centrocampista classe 1998 in Italia e alla Juve può essere giunta al termine.

Juventus: il prezzo di McKennie

Il prezzo che la Juventus fa di McKennie è di 30 milioni di euro. E’ questa la cifra che chiede la società bianconera a Borussia Dortmund e Aston Villa per lasciar partire il centrocampista americano. Determinante sarà anche la volontà del giocatore, che al momento però spinge per un trasferimento in Germania.

