Lazio: comprano Luis Alberto, l’annuncio del presidente

Tra la Lazio e Luis Alberto sembra che il calciomercato di gennaio sarà il termine massimo per l’addio tra le parti. Una storia destinata a chiudersi in queste prossime settimane, ormai si è ai titoli di coda per quanto accaduto tra il giocatore e l’allenatore, la società è stata costretta ad intervenire.

In queste ultime ore si è scoperto anche quella che sarà la squadra che potrebbe ingaggiare il giocatore spagnolo, pronto al ritorno in patria dopo aver vestito le maglie di Lazio in Serie A e Liverpool in Premier League. E’ proprio la Spagna che dovrebbe essere la sua prossima destinazione, con diverse squadre che si sono fatte avanti. Adesso arrivano anche quelle parole che riguardano la scelta del presidente in merito all’acquisto di Luis Alberto in questa finestra di mercato che è sempre più lontano dalla Lazio.

Sembra ormai insanabile la rottura tra Sarri e Luis Alberto alla Lazio, con il giocatore pronto ad andare via in queste prossime settimane di calciomercato invernale. Il giocatore 30enne vuole andar a firmare un ultimo grande contratto, ma soprattutto ha voglia di giocare. Cosa che alla Lazio sta facendo sempre meno in questi ultimi due anni, a causa di Sarri che non lo ritiene particolarmente adatto per il suo stile di gioco.

Lazio: cessione Luis Alberto

Non sarà facile però, perché Luis Alberto alla Lazio è considerato uno dei top e questo fa si che Lotito lo valuti ancora 25 milioni di euro almeno, nonostante i 30 anni. Il suo contratto però è in scadenza 2025 e questo può essere un punto di forza del club. La volontà del giocatore però potrebbe fare la differenza, perché avere un giocatore del genere scontento in panchina non può far bene allo spogliatoio.

Ora arrivano aggiornamenti sul calciomercato della Lazio con il Cadice che ha pensato a Luis Alberto.

Calciomercato Lazio: Luis Alberto-Cadice, le parole del presidente

Tanti i club spagnoli che sono stati accostati per comprare Luis Alberto come il Cadice anche. Ora però sono arrivate le parole direttamente da parte di Manuel Vizcaino, presidente del Cadice, riguardo la possibile trattativa d’acquisto con la Lazio per Luis Alberto.

Queste le dichiarazioni del presidente del club spagnolo sul giocatore che milita in Serie A: “Luis Alberto è un giocatore della Lazio ed è un sogno impossibile per il Cadice in questo momento”.

Lazio: la scelta di Luis Alberto

Il presidente del Cadice ha rivelato anche di come Luis Alberto si sia fatto avanti ammettendo di voler andare a giocare per il club spagnolo pur di lasciare la Lazio. Le altre squadre interessate sono Valencia, Villarreal e Siviglia.

