Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier: arriva il nuovo terzino

L’affare è dalla Premier League, l’occasione di calciomercato per la Juventus arriva dall’Inghilterra.

Il motivo è legato alla sua situazione contrattuale che permette l’affare al club bianconero, a cifre ribassate. Situazioni spinose quelle che riguardano Cuadrado e Alex Sandro per quanto concerne il ruolo dei terzini alla Juve. Il solo Cambiaso, che tornerebbe dal prestito dal Bologna, non basterà.

Il calciatore, come spiegato proprio dai media britannici, potrebbe sbarcare in Serie A nella prossima stagione. Molto dipenderà non solo dalla Juventus, ma anche dalle volontà del giocatore stesso.

Calciomercato Juventus, idea dalla Premier League: è un’occasione

La Juventus pianifica il proprio domani e l’addio di Alex Sandro e Cuadrado, nella prossima stagione e senza rinnovo, è da prendere in considerazione.

Perché la Juventus pensa al ricambio generazionale e lo farà anche dando addio ai propri senatori, che non procedendo verso il rinnovo.

E adesso, per la Juventus, c’è l’obiettivo di andare verso un nuovo terzino destro. L’occasione di calciomercato per la Juventus è Wan-Bissaka: il calciatore direbbe addio allo United, nella prossima stagione, con la società di Manchester non disposta a rinnovargli il contratto, che ha la scadenza fissata al 30 giugno 2024.

Mercato Juventus, le cifre del colpo Wan-Bissaka

Come riferiscono dall’estero, precisamente dai colleghi del The Sun, Wan-Bissaka non rinnoverà con il Manchester United. Sembra presa la scelta, che spingerebbe il calciatore a cercare una nuova soluzione per il suo futuro.

Stessa soluzione, per il terzino inglese, che potrebbe portare alla Serie A. Wan-Bissaka è un’idea per il mercato della Juventus e tutto dipenderà dalle cifre. Lo United, infatti, per evitare di perderlo a zero, potrebbe calare le proprie richieste economiche. Richieste che saranno di circa 15-20 milioni di euro, che la Juventus spera di poter trovare nell’accordo che ci sarà per il calciatore britannico.

Ultime Juventus, Wan-Bissaka e Cambiaso: il domani bianconero

Non sta brillando con il Bologna, ma Cambiaso – assieme al potenziale colpo Wan Bissaka – potrebbe rappresentare il domani della Juve. I bianconeri, sempre dallo United, seguivano l’ex Milan, Diogo Dalot. Il terzino portoghese però sarà il terzino dell’oggi e del futuro del club dell’Old Trafford, mentre Wan-Bissaka potrebbe finire dunque in Serie A, alla Juventus. Molto passerà anche dallo stesso piazzamento del club nel quale giocherà l’esterno inglese: ha voglia di giocare in Champions League, competizione che né lo United né la Juventus, disputano in questa stagione.

