Calciomercato Inter, definito il primo colpo del 2023: i dettagli

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata dell’Inter. A pochi minuti dall’inizio del big match di campionato contro il Napoli, la dirigenza nerazzurra ha chiuso per il primo colpo di questo 2023, innesto che potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi in vista di una delicata seconda parte di stagione. L’arrivo del giocatore è stato possibile grazie agli uomini mercato dell’Inter che, con un blitz, sono riusciti a definire l’arrivo del giocatore sul quale si era creata anche una folta concorrenza negli scorsi giorni.

Inter, ecco il primo colpo del 2023: le ultime

La priorità dell’Inter in questo calciomercato resta ad oggi il rinnovo di Milan Skriniar, anche se si continuano a non registrare novità in merito nonostante il club nerazzurro abbia presentato negli scorsi giorni una nuova offerta al difensore slovacco, avvicinandosi, anche se a piccoli passi, alle richieste che fa il giocatore.

Questo però non frena comunque Marotta ed Ausilio a lavorare su altri e nuovi fronti, come confermato anche dalle ultime notizie relative ai movimenti in entrata dei nerazzurri.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, in queste ore l’Inter ha chiuso per il primo colpo in entrata di questo suo calciomercato invernale.

Calciomercato Inter: tutto fatto per l’arrivo del giocatore

Nel mentre l’Inter aspetta notizie e risposte da Milan Skriniar per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto, Marotta ed Ausilio avrebbero lavorato sotto traccia per portare alla corte di Simone Inzaghi un nuovo innesto che possa risultare funzionale agli schemi del tecnico nerazzurro.

Gli uomini di mercato del club meneghino hanno operato però in maniera differente, visto che in quel della Pinetina nei prossimi giorni sbarcherà un giovane talento europeo, sul quale nel corso delle scorse settimane si era creata un’importante concorrenza.

Come dunque confermato da calciomercato.com pochi minuti fa, è tutto definito per l’arrivo del giovane Alem Nezirevic all’Inter nel prossimo calciomercato. Lo svedese classe 2004, oramai ex Motala, sbarcherà a Milano nei prossimi giorni dove svolgerà tutto l’iter necessario per diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Inter, preso Nezirevic: i dettagli

Oramai è cosa fatta l’arrivo all’Inter di Alem Nezirevic. Il giovane svedese si aggregherà alla Primavera per giocare con continuità e convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui casomai la prossima stagione.

Ad oggi comunque non si conosco ancora le reali cifre del trasferimento di Nezirevic all’Inter, cosa che presumibilmente verrà svelata dallo stesso club nel momento in cui il giovane classe 2004 ex Motala verrà ufficializzato.

