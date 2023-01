Juventus: il club ascolta i tifosi, lo cacciano subito

Tante polemiche in casa Juventus ed è il caos per la situazione complicata che si è venuta a creare per il caso bilanciopoli e plusvalenze, dove ora la società dovrà risponderne davanti ad un processo. Presto arriveranno novità importanti, intanto, il calciomercato di gennaio può rappresentare qualcosa di importane.

Perché la Juventus per aggiustare i conti può fare delle cessioni, anche molto importanti. Si è parlato tanto del caso Di Maria e Pogba che sono stati attaccati dai tifosi per non essersi praticamente mai visti a causa dei continui problemi muscolari. Uno però è andato al Mondiale giocando tutte le partite con l’Argentina e dimostrando di star bene, l’altro ha sottovalutato il problema al ginocchio perdendo tutte le partite al monto con la maglia della Juve per provare ad andare al Mondiale (tentativo fallito). Molte polemiche anche verso Dusan Vlahovic, che non è riuscito a trascinarsi la squadra sulle spalle e si parla di una cessione nel mercato di gennaio visto che l’Arsenal può farsi sotto con un’offerta importante.

Non una situazione facile da gestire per la Juventus che ora però valuta un possibile addio grosso subito a gennaio. Perché ancora una volta il giocatore non sembra rispettare l’impegno preso la scorsa estate e salterà un’altra partita ancora. Ora la furia dei tifosi potrebbe portare la società a fare una scelta importante. Infatti, si parla di una possibile cessione di Di Maria subito a gennaio.

Juventus: calciatore assente, è rivolta

Di Maria non giocherà la prossima partita della Juventus contro la Cremonese. Valida per la prima partita del 2023 e dopo la lunga sosta dei Mondiali, dove l’argentino ha trionfato in Qatar giocando sempre tutte le partite. Al suo ritorno ha dichiarato di aver ancor un problema e ora sembra essere finita la pazienza dei tifosi e della Juventus con Di Maria.

Calciomercato: Di Maria via dalla Juve

Di Maria non resterà alla Juventus in vista del futuro. Perché l’esterno argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2023 che non ha intenzione di rinnovare. Il suo desiderio è quello di tornare al Rosario Central nel suo paese in Argentina. Per farlo bisognerà aspettare ancora qualche mese, o magari andare via con anticipo.

Juve: Di Maria al Rosario Central subito a gennaio

L’avventura di Di Maria alla Juve non è mai iniziata e il Rosario Central lo attende. Da valutare anche la possibilità di un addio anticipato nel mercato di gennaio, con i tifosi bianconeri che spingono per il suo addio e ora la società potrebbe essere d’accordo con loro.

