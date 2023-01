Inter-Napoli, il tecnico annuncia il problema in conferenza: “È da valutare”

Ha parlato il tecnico e lo ha fatto alla vigilia di Inter-Napoli, in conferenza stampa.

Nella serata di mercoledì è tempo di sfida Scudetto. Dopo la paura venuta fuori prima a causa della sosta Mondiali e poi per le vacanze natalizie, è tempo di ritrovare il campo e la Serie A. Al centro delle questioni c’è la situazione da monitorare sull’infortunio e su chi recupera perché oltre all’acciaccato Brozovic, su cui è stato già ufficializzato il suo mancato apporto alla sfida tra Inter-Napoli, ci sono altre situazioni da monitorare.

Tra i problemi fisici emersi nel corso della sosta o comunque prima, uno dei due allenatori del match di San Siro si è espresso così, in conferenza stampa, parlando della situazione da valutare per il suo giocatore.

Inter-Napoli, il tecnico in conferenza: “Da valutare”

Nel corso di questa mattinata, è tempo di conferenza stampa. Come da programma oggi, sia a Castel Volturno che ad Appiano Gentile, è tempo di conferenza stampa.

Da una parte Luciano Spalletti e dall’altra Simone Inzaghi, i due allenatori hanno da sbrogliare quella che è la delicata situazione vissuta in squadra con l’esclusione di alcuni titolari. Mentre per l’Inter però c’è il problema dell’esclusione di Brozovic e di Lautaro Martinez arrivato solo da poco dopo il Mondali, per Luciano Spalletti le cose sembrano andare meglio.

Recuperato al 100% Kvaratskhelia, restano solo da valutare le condizioni di Amir Rrahmani, che sembra aver sì smaltito totalmente il suo infortunio, ma sarà di fronte ai primi test in campo. Il giocatore kosovaro, infatti, non è mai sceso in campo nelle amichevoli pre-rientro dalla sosta.

Luciano Spalletti in conferenza prima di Inter-Napoli: le condizioni di Rrahmani

Svela le condizioni di Rrahmani, in conferenza stampa, Luciano Spalletti. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Sarà un calciatore da valutare nella sua prestazione per il periodo che ha vissuto. Ci vorrà un giudizio a 360 gradi per trarre conclusioni sulle sue condizioni. È rientrato un po’ per volta, noi siamo soddisfatti, ma poi bisogna vedere come sta in campo per poterlo giudicare”.

Rrahmani out per l’Inter? Scalpita l’ex Juan Jesus

Scalpita Juan Jesus, con Ostigard che potrebbe in ogni caso non giocare a Milano. La prima scelta, in caso di assenza per Rrahmani, potrebbe cadere su Juan Jesus per il Napoli. Il difensore brasiliano è un ex Inter e, San Siro, potrebbe vederlo ancora protagonista nel match Scudetto tra Inter e Napoli.

