PSG: errori Donnarumma e contestazione, il club vende il portiere

Arrivano notizie di calciomercato che riguardano il Paris Saint Germain che ha deciso cosa fare con la situazione portieri dopo i recenti errori di Donnarumma che hanno portato alla contestazione dei tifosi che chiedevano di rivedere Keylor Navas in campo.

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il mercato e la decisione del club francese. Perché il PSG è tornato in campo e ha subito ottenuto una pesante sconfitta: 3-1 sul campo del Lens che è secondo e ora a -4 proprio dai parigini che rischiano. Non è stato un buon rientro in campo per il Paris Saint Germain e per Donnarumma che ha commesso errori evidenti durante la partita che hanno portato alla sconfitta. Ora torna l’ombra di Keylor Navas nonostante sia diventato in questi mesi una riserva a tutti gli effetti, tanto che al Mondiale è stato notato per la sua forma fisica pessima in campo.

Negli ultimi giorni ci sono state delle contestazioni pesanti contro Donnarumma da parte dei tifosi del PSG che vogliono rivedere Keylor Navas in campo. Ma non c’è assolutamente quest’ipotesi nella testa dell’allenatore Galtier e di tutta la società, tanto che potrebbe anche arrivare la cessione del portiere che si trova in rosa con il club francese. La scelta potrebbe essere presa in maniera definitiva nelle prossime ore.

Calciomercato: il PSG vende il portiere

Ci sono tante voci di mercato che sono iniziate già dalle scorse settimane dopo i Mondiali, altre più recenti uscite fuori in queste ore e che da suggestioni possono diventare concrete trattative. Perché il PSG può dare il via libera per la cessione di Navas che ha attirato l’attenzione del Club America in Messico. Il club ha dato l’addio a Ochoa e cerca un altro esperto portiere che possa fare le fortune della società per i prossimi obiettivi.

Keylor Navas può essere ceduto dal PSG nel mercato di gennaio al Club America de Mexico.

PSG: Navas va in Messico

Il Club America de Mexico è alla ricerca di nuovi acquisti e si valutano il possibile acquisto di Navas dal PSG che non è più considerato dal club francese. A lanciare la notizia è Publimetro, il costaricano sarebbe il grande obiettivo della squadra messicana per le prossime settimane, possibile anche che il trasferimento avvenga la prossima state.

PSG: la scelta di Navas

Sarà stesso Keylor Navas a decidere se dire addio al PSG in anticipo visto che il suo contratto è in scadenza nel 2024. Il Club America lo attende in Messico.

