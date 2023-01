Calciomercato: ultimatum Roma, ecco cosa rischia Karsdorp

C’è un nuovo capitolo della saga Karsdorp Roma che interessa molti tifosi. Dopo la lite con Mourinho l’olandese è finito sul mercato. Ecco l’annuncio del general manager Tiago Pinto che ha chiarito la situazione.

Nuovi aggiornamenti riguardo la questione legata all’ex Feyenoord che dopo la partita con il Sassuolo è stato messo alla porta da José Mourinho. Spunta un diktat da parte della società giallorossa, adesso l’ultima parola toccherà a Karsdorp.

Ecco le ultimissime notizie di calciomercato Roma. Ci sono nuovi aggiornamenti riguardo la trattativa di mercato per la cessione di Ricky Karsdorp che è pronto a lasciare la Roma. Ci sono diverse squadre sul laterale olandese. Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il general manager Tiago Pinto ha provato a chiarire la situazione.

Karsdorp alla Juve, l’annuncio della Roma

In merito all’interessa da parte di Allegri che vuole portare alla Juve Karsdorp nel calciomercato di gennaio, il general manager Tiago Pinto è stato abbastanza chiaro.

“Non lasceremo mai partire il giocatore a zero. Sicuramente andrà via nel corso di questo mercato. Dovremo trovare una soluzione. A livello numerico, comunque, non necessitiamo di un terzino avendo già elik, Zalewski, Vina, Spinazzola, El Shaarawy”.

Karsdorp, la lite con Mourinho: ecco cosa è successo

A raccontare i dettagli in merito allo scontro tra Mourinho e Karsdorp è lo stesso dg della Roma Pinto.

“Possiamo dire che a livello disciplinare il giocatore ha commesso un gravissimo errore. Ricordiamo che non si è presentato agli allenamento ed ha rifiutato di partecipare al ritiro in Giappone. Noi abbiamo evitato di fare polemiche e con il suo entourage abbiamo provato a trovare un accordo. Successivamente Ricky è tornato a disposizione: si è allenato ed ha giocato con la squadra. Poi qualcuno ha voluto fare il fenomeno ed ha mandato all’aria il lavoro che era stato fatto”.

Il riferimento è alle dichiarazioni del suo avvocato che nel corso di un’intervista a TvPlay aveva annunciato l’addio di Karsdorp.

“Diciamo che ha cercato la notorietà così come ha fatto la Fifpro che non ha mai interpellato la Roma. Il giocatore non è mai stato messo fuori rosa, è lui che non si è presentato agli allenamenti. Mourinho è un uomo vero, non ha usato giri di parole e dopo Sassuolo ha detto ciò che pensava. Se guardiamo alla Premier League anche in altri top club è successo lo stesso, nel calcio succede. Molti però hanno dimenticato che Karsdorp in 18 mesi con Mourinho ha giocato 60 volte da titolare. Da parte nostra non accettiamo critiche che danneggiano la società”.

Dichiarazioni scottanti quelle di Pinto che aprono nuovamente alla cessione di Karsdorp che è pronto a lasciare la Roma per andare alla Juventus, uno dei club più interessati al calciatore.

Calciomercato Juve: interesse per Karsdorp

Per il giocatore ci sono diverse ipotesi di calciomercato. Karsdorp è nel mirino della Juventus così come altri club inglesi di Premier League. Bisognerà, però, trovare un accordo con i giallorossi che, come ammesso anche da Pinto, non lasceranno andar via l’olandese a parametro zero.

