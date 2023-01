Serie A: allenatore a rischio esonero, svelati gli obiettivi

Arriva l’annuncio anche in conferenza stampa con l’allenatore dei nerazzurri che ha svelato gli obiettivi del club e potrebbe sentirsi a rischio esonero. E’ stato tirato fuori più di una volta l’argomento e per questo motivo potrebbe pensar di andar via.

A dare la conferma è stato proprio l’allenatore, che più volte è stato discusso in questo inizio di stagione. Perché non è partito benissimo questa prima parte di campionato per i nerazzurri che hanno già totalizzato molte sconfitte per una squadra che pensa di poter lottare per la vittoria del campionato. Le prossime settimane possono essere decisive per il futuro del club e dello stesso allenatore italiano che ha avviato questo progetto.

Arrivato nel 2016 è ormai da quasi 10 anni sulla panchina dell’Atalanta e la crisi potrebbe essere dietro l’angolo. Perché dopo un buon inizio senza mai perdere in 10 partite, sono arrivate 4 sconfitte nelle ultime 5 partite da parte dell’Atalanta che ha perso punti sulla prima in classifica. Ora la posizione è quella del sesto posto con 27 punti, ma la zona Champions è distante soltanto 3 punti con la Lazio a 30. Gasperini ha lavorato tanto in questi mesi per dare una risposta subito con la squadra bergamasca, che scenderà in campo in Liguria contro lo Spezia.

Serie A: allenatore a rischio esonero

Ci sono stati dei colloqui in America tra la nuova proprietà e Gasperini che rischia l’esonero dall’Atalanta. Se dovesse continuare come ha smesso, allora il club potrebbe perdere altri putni e posizione e lo stesso allenatore finirebbe in guai seri. Intanto, queste sono le parole del tecnico sull’attuale andamento in stagione:

“Ad oggi siamo in Europa League. Se guardiamo le 4 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate sembra uno sfacelo, ma considerando le 15 partite l’Atalanta ha fatto un ottimo percorso”.

Atalanta: Gasperini punta all’Europa

L’Atalanta di Gasperini avrà la possibilità di rifarsi nella prossima partita contro lo Spezia, per cui scenderà in campo per ottenere a tutti i costi i 3 punti che possono avvicinare ancor di più la zona Champions League che resta un sogno per l’Atalanta e non un obiettivo primario.

Il suo è un sogno, ma molto presto l’Europa potrebbe essere annunciata un vero obiettivo da parte della società dell’Atalanta che ha ambizioni grandi e non accetta più passi falsi dell’allenatore Gasperini.

Atalanta: Gasperini chiede la reazione

Si aspetta assolutamente una reazione Gian Peiro Gasperini dalla sua Atalanta per non rischiare l’esonero. Il tecnico bergamasco non ha voglia di essere mandato via e vuole continuare a fare parte di questo progetto.

