Calciomercato: è fatta per il ritorno in Serie A, svelate le cifre

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato in merito al ritorno in Serie A del centrocampista.

Nuova avventura in Italia per il giocatore che è pronto a tornare. C’è l’accordo per quanto riguardo il suo ritorno in Serie A, svelate le cifre.

Svolta per il centrocampo del club italiano che è pronto a mettere a segno un grande colpo. C’è la volontà dell’allenatore e della dirigenza di convincere il calciatore a sposare di nuovo il progetto della società granata.

Il centrocampista torna in Serie A

Un colpo a sorpresa per la società che sta mettendo a segno un acquisto importante per questo mercato. Svelati i dettagli dell’accordo con l’allenatore pronto ad accogliere nuovamente il giocatore.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Torino vuole prendere dal Leicester Praet. Il centrocampista belga già in passato ha militato tra le fila del club granata ed è nuovamente pronto a riaccogliere il giocatore che già la scorsa estate è stato molto vicino al ritorno in Italia. Adesso l’affare può entrare nel vivo grazie alla volontà del giocatore che ha deciso di sposare il progetto tecnico del club abbassandosi anche lo stipendio.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Torino: sta arrivando Praet

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a svelare i dettagli in merito al ritorno a Torino di Praet. Il calciatore è rimasto legato ai colori granata e sarebbe pronto a tornare in Italia. Attualmente è ancora sotto contratto con il Leicester ma per tornare alla corte di Juric è pronto anche a rinunciare ad una parte di stipendio.

Una scelta di vita, quella di Praet che sta spingendo per tornare al più presto al Torino nel corso di questo calciomercato. Un colpo importante per il club che deve fare anche i conti con la situazione relativa al rinnovo di Lukic. Ecco perché il belga può essere il sostituto ideale del serbo che può salutare a gennaio o alla fine di questa stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Torino, colpo dalla Roma: tutto deciso per gennaio 💣

Praet al Torino, le cifre

Ad oggi la distanza è minima tra domanda e offerta: il Leicester vuole 6 milioni, il Torino ne offre 4. Ecco perché si avvicina il ritorno di Praet al Torino che potrà avvenire già in questa sessione di mercato di gennaio. Vagnati è pronto a fare un sacrifico e a portare alla corte di Juric il giocatore. L’affare, dunque, può chiudersi a titolo definitiva. Una situazione che potrebbe sbloccare anche la cessione di Lukic che non ha ancora rinnovato con il club e che è finito in orbita Napoli e Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso Tuttosport: lo prende il Napoli, via da Torino