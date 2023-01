Serie A: due nuovi acquisti, l’annuncio dell’allenatore

Il calciomercato di gennaio è ormai stato avviato e ci sono diverse società pronte ad annunciare nuovi acquisti che arriveranno in Italia. Tra i vari colpi possono esserci due in particolare una squadra italiana che ha voglia di raggiungere i propri obiettivi con la zona Europa.

Il Mondiale è concluso e il mercato di gennaio si è appena aperto, per questo motivo ora si scateneranno le società per provare a chiudere gli acquisti con i giocatori che servono per migliorare la qualità della rosa. Tra i vari club pronti a fare degli acquisti c’è uno in particolare, con l’allenatore che ha chiesto dei rinforzi specifici alla società. L’obiettivo è quello di tornare in Europa per provare a dare ancora continuità al progetto in vista delle prossime stagioni.

Sembrava iniziato nel peggior modo possibile la stagione del club granata, poi però la svolta. Una lite feroce interna tra allenatore e dirigenza riguardo al mercato che non decollava, poi l’intervento del presidente che ha confermato tutti e deciso di intervenire in maniera forte. Il Torino ha costruito una squadra forte e ora vuole raggiungere obiettivi importanti che possano far tornare a gioire i tifosi in vista del resto della stagione. Per farlo potrebbero arrivare degli interventi sul mercato.

Calciomercato Serie A: due acquisti per il club

In questo momento il Torino si trova al 9 posto con 21 punti e la zona Europa è a -3. La prossima partita si giocherà contro il Verona e sarà già importante in vista di quella che sarà il resto della stagione. Il tecnico ora vuole altri rinforzi per migliorare la squadra e provare a raggiungere l’obiettivo che tutti vogliono di nuovo a Torino, quello di conquistare l’Europa ancora una volta e tornarci a giocare. Per farlo serviranno due acquisti secondo Juric, con il Torino pronto ad accontentare con il calciomercato di gennaio l’allenatore.

A dare aggiornamenti sul mercato del Torino è Ivan Juric.

Torino: conferenze Juric, due acquisti di mercato

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa degli acquisti che con il calciomercato possono arrivare. Sono due i rinforzi chiesti dai granata in vista di queste prossime settimane:

“Abbiamo bisogno di due nuovi e poi si può anche migliorare. Se si riesce bene, altrimenti ci arrangiamo come sempre. Un centrocampista di piede sinistro e l’attaccante è alternativo a Miranchuk”

Torino: Cairo accontenta Juric

Il Torino è pronto ad accontentare con il mercato Ivan Juric che ha chiesto degli acquisti mirati per la società granata. Il mese di gennaio sarà lungo per provare a definire nei dettagli gli affari che si stanno già portando avanti da settimane.

