Calciomercato Serie A: c’è l’accordo, si chiude a gennaio

Il trasferimento del calciatore si chiudere nel mercato di gennaio perché l’Atletico Madrid ha dato il via libera per cedere il giocatore. Dopo diversi infortuni in quella zona del campo il club ha deciso di intervenire e farlo comprando il calciatore dell’Atletico che in Serie A è stato accostato di continuo.

Il calciatore sta volgendo una stagione importante e si è messo in mostra anche ai Mondiali in Qatar con numeri importanti. Per questo motivo ora c’è una squadra che potrebbe completare il suo acquisto e lanciare ancor di più la sua carriera. Perché quando è stato prelevato dall’Atletico Madrid era sulla bocca di tutti e si parlava di lui come uno dei grandi talenti del calcio mondiale, poi ci sono stati dei momenti in questi anni fatti di tanti alti e bassi e ora potrebbe arrivare un altro costoso trasferimento con il suo nome.

Ha lasciato il Benfica per passare all’Atletico Madrid per la clausola rescissoria di 127 milioni di euro e ora per un’altra super offerta può andare via lasciando la Spagna per il campionato più ambito e ricco del mondo: la Premier League. C’è una squadra che deve fare i conti con un giocatore importante infortunato e per questo motivo ha deciso di mettere nel mirino il giocatore del club spagnolo. Adesso Joao Felix può lasciare davvero l’Atletico Madrid e firmare con l’Arsenal.

Calciomercato: comprano il giocatore dall’Atletico Madrid

Il calciatore potrebbe approdare sotto volontà di Arteta che ha chiesto un altro colpo importante alla società per difendere il primo posto in Premier League, dove l’Arsenal domina con +7 sul Manchester City al secondo posto. Una stagione straordinaria quella dei Gunners che possono tornare a trionfare dopo tantissimi anni. Intanto, ora c’è la volontà di chiudere un acquisto che possa sopperire all’assenza dell’infortunato Gabriel Jesus.

L’Arsenal è decisa a comprare Joao Felix dall’Atletico Madrid.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Atletico Madrid: Joao Felix all’Arsenal

L’Atletico Madrid sembra disposto ad accettare l’offerta dell’Arsenal di 20 milioni di euro per il prestito del giocatore, con un possibile maxi riscatto in vista della prossima estate. Un’operazione che farebbe comodo agli spagnoli che non sono messi bene in questi anni a livello economico. Ora l’Arsenal può anticipare la concorrenza e comprare Joao Felix che pare intenzionato ad accettare il trasferimento in Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> PSG: Keylor Navas ceduto

Arsenal: Joao Felix in arrivo, la garanzia è Partey

Joao Felix e Thomas Partey sono ottimi amici e proprio questo secondo calciatore che gioca nell’Arsenal potrebbe convincere il portoghese ad accettare subito il trasferimento per venire a giocare a Londra. I due sono stati compagni di squadra all’Atletico Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Conferenza Gasperini Atalanta: possibile esonero