Smalling in un altro club di Serie A, parla Tiago Pinto: la notizia

Chris Smalling è il colpo Scudetto, oggetto del desiderio di un club in Serie A per il calciomercato.

La situazione che vede il suo rinnovo al centro delle questioni in casa Roma, spingerebbe i giallorossi a cederlo, per non rischiare la beffa della cessione a costo zero, a fine stagione. Infatti, il calciatore, potrebbe scegliere di accordarsi nell’immediato già con un altro club.

Il ritorno in Premier League, dov’è stato praticamente scartato dopo il suo periodo difficile al Manchester United, sembra ad oggi da escludere. E dunque, il futuro di Smalling, potrebbe essere ancora in Italia e in Serie A, precisamente in un club di Champions League.

Calciomercato Roma, addio Smalling? Parla Tiago Pinto

Ha parlato Tiago Pinto, il ds della Roma, e tra le questioni da analizzare in casa giallorossa c’è sicuramente quella legata a Smalling. Il calciatore inglese può dire addio, a causa della sua spinosa situazione contrattuale.

La stessa, vorrebbe essere risolta da Tiago Pinto, ma al momento tutto sembra essersi bloccato. A parlare della stessa situazione del centrale ex Manchester United, è appunto il gm della Roma che è sempre molto attento alle dinamiche che riguardano i colpi a costo zero e lo sarà ancora di più ora che rischia di essere beffato, sul giocatore di proprietà della società capitolina.

Smalling ha un contratto in scadenza, che è fissata al 30 giugno 2023. Il difensore britannico può salutare la Roma e accordarsi con un altro top club italiano, rivale dei giallorossi, nel prossimo calciomercato. Tiago Pinto vuole vederci chiaro e ne ha parlato quest’oggi, nel corso di una lunga intervista.

Mercato Inter, senti Tiago Pinto: “Smalling deve risponderci”

Ha ancora un valore importante Smalling, fatto di qualità ed esperienza, nonostante i suoi 33 anni. Chris Smalling è un obiettivo di calciomercato dell’Inter e Tiago Pinto teme la beffa da una concorrente in Serie A, tra le big d’Italia. Ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il general manager della Roma ha così parlato sul difensore inglese: “Vogliamo tenere Smalling, ma lui deve darci una risposta. Esiste una clausola per liberarsi, noi abbiamo pagato 15 milioni più commissioni per averlo con noi, percepisce un ingaggio importante di 4 milioni di euro. Lui sa che teniamo a lui, tant’è vero che la Roma ha deciso di fare un investimento importante per averlo in squadra. Abbiamo pazientato per gli infortuni che ha avuto e insomma, ci aspettiamo dia una risposta”.

Ultime Inter, Smalling è un obiettivo: Marotta pronto a sfruttare l’occasione

Per Beppe Marotta e per l’Inter, Smalling è un’occasione di mercato che non toccherà farsi sfuggire. Capace di essere inserito nella difesa a tre, avendo ricoperto lo stesso ruolo anche in giallorosso, è un’idea per l’Inter che i nerazzurri si portano dietro ancor prima della gestione Inzaghi. A costo zero e per i prossimi anni del club nerazzurro, potrebbe rappresentare l’occasione. E i 4 milioni di ingaggio, sono messi a disposizione dei nerazzurri qualora l’Inter dovesse decidere di separarsi da Acerbi o da De Vrij, per la prossima annata.

