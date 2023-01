Il calciomercato del Manchester City sarà ancora al centro di mille attenzioni. Il futuro di Bernardo Silva potrebbe cambiare da un momento all’altro per le scelte del calciatore portoghese che ha deciso di cambiare maglia per provare un’altra avventura.

Anche a gennaio il club inglese è uno dei più attivi. I colpi in entrata potrebbero essere davvero molto importanti e potrebbe esserci qualche cessione di rimo livello. Pep Guardiola vive nel sogno di vincere la Champions League con i “blu” di Manchester e sta provando a costruire una squadra sempre più competitiva. Secondo le ultime notizie di mercato, Bernardo Silva ha deciso per l’addio al Manchester City.

Calciomercato, intreccio in Serie A per l’addio di Bernardo Silva: le ultime

Bernardo Silva lascia il Manchester City subito? Il trequartista portoghese sta valutando con cura il suo futuro e dopo il Mondiale deludente con la sua Selezione non ha ancora ufficializzato l’addio o la permanenza. Le sue intenzioni sembrano ben chiare da diverso tempo: vuike dire addio al club inglese dopo i tanti acquisti in zona offensiva che ha messo in pratica Pep Guardiola.

Bernardo Silva ha deciso di andare via dal Manchester City. Il portoghese vuole provare una nuova avventura e sta pensando di andare via dalla Premier League con effetto immediato.

La cessione di Bernardo Silva dal Manchester City potrebbe dipendere anche dai movimenti in Serie A. Pep Guardiola ha deciso chi prendere al suo posto e sta già provando ad accelerare.

Calciomercato, futuro Bernardo Silva: ecco dove giocherà

Bernardo Silva può lasciare con effetto immediato il Manchester City e firmare per il Benfica. Il club lusitano ha intenzione di rinnovare il reparto offesnsivo e ha deciso di affondare il colpo per il portoghese.

Secondo quanto riferisce Record, Bernardo Silva ha scelto dove proseguire la sua carriera e vuole tornare in patria per vivere la grande passione del “suo” popolo e provare a rendere grande il club delle ‘Aquile’.

Bernardo Silva ha il contratto in scadenza nel 2025 ma la volontà è quella di lasciare subito o, al massimo, a fine stagione. Ora è tempo di tornare in campo e di tornare a fare sul serio anche per il Manchester City e Pep Guardiola ha deciso di convincerlo a restare fino a giugno.

Bernardo Silva al Benfica e Leao al Manchester City?

Proprio l’addio di Bernardo Silva al Manchester City potrebbe aprire le porte per Leao. Il club di Pep Guardiola è costantemente alla ricerca di nomi di altissimo livello per provare a vincere tutto e il portoghese è il sogno del tecnico catalano. A fine stagione potrebbero arrivare offerte faraoniche sia per il Milan che per lo stesso calciatore che potrebbe vacillare più del dovuto per una chiamata di Guardiola.

