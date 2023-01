Calciomercato: Aouar in Serie A a gennaio, è fatta 💣

Il calciomercato di gennaio potrebbe diventare determinate per alcuni club di Serie A pronti a chiudere acquisti importantissimi come quello che porta il nome di Aouar. Il calciatore francese è pronto ad approdare in Italia, sarebbe stato già trovato anche l’accordo.

Il talento francese classe 1998 è pronto al grande salto. Perché in Francia ha fatto il suo tempo e ora ha voglia di provare una nuova esperienza. Lascerà il Lione perché non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, che è in scadenza a giugno 2023. Per evitare però di perderlo a zero la società di Aulas sta già valutando una cessione in queste prossime settimane. Il mercato di gennaio sarà decisivo per l’addio del giocatore: Aouar è pronto alla Serie A.

Il mercato di gennaio sarà decisivo per il futuro di Aouar. Il trequartista francese di qualità e fisico è pronto ad un nuovo campionato. Nulla da fare per i club francesi che hanno provato a tenerlo in patria, ha voglia di un’altra esperienza e c’è una società pronta a chiudere subito il suo arrivo. Il futuro di Aouar sembra che sarà in Serie A.

Calciomercato: Aouar in Serie A

Tante le società italiane che in questi anni si sono interessati al giocatore del Lione, che ha sempre avuto una valutazione altissima. Non è facile convincere il presidente Aulas a cedere, ma ora potrebbe ritrovarsi costretto e in Italia diverse società proveranno a chiudere. Pare che però ci sia già una su tutti pronta a chiudere l’acquisto di Aouar e portarlo in Serie A.

E’ la Roma che vuole comprare Aouar subito a gennaio.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Aouar Roma: accordo raggiunto

Nelle ultime ore sono arrivate anche le conferme riguardo la trattativa che porterebbe Aouar alla Roma a gennaio. Il ìcentrocampista offensivo del Lione andrà via a gennaio, dato che da dopo l’infortunio non è nemmeno più considerato dal club francese che ha accettato l’idea di liberarsi di lui subito senza aspettare l’estate per perderlo a zero.

La notizia è stata lanciata da Radio Radio, la Roma ha trovato l’accordo con Aouar. Accordo economico tra il giocatore francese e i suoi agenti con il club capitolino. Pare che sia stata una delle prime scelte di Tiago Pinto e Mourinho per gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: Bernardo Silva in Serie A

Roma: il prezzo di Aouar

Il calciatore lascerà il Lione per una cifra che potrebbe essere anche inferiore ai 10 milioni di euro. Infatti, la Roma può comprare Aouar per una cifra bassa rispetto il suo reale valore grazie al fatto che il giocatore si trova in una situazione contrattuale favorevole per i giallorossi, che in estate potrebbero anche prenderlo a zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: addio a fine stagione, è deciso