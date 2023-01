Calciomercato Milan, rivoluzione tra i pali: un italiano come vice Maignan

La sensazione è che il Milan continui a cercare un nuovo estremo difensore. Nonostante l’arrivo del colombiano Vasquez, che oggi ha sostenuto le visite mediche, Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo portiere.

Situazione non facile quella di Maignan che dovrà stare ai box ancora per un po’ di tempo. Mirante e Tatarusanu non danno garanzie a Pioli ed ecco perché il Milan ha prima preso Devis Vásquez dal Guaraní, per poco più di 400 mila euro, e adesso cerca un nuovo vice Maignan.

Il classe 1998 Devis Vasquez non basta. Maldini e Massara stanno lavorando per un nuovo portiere. Nelle ultime ore è sputata fuori una pista tutta italiana. Considerate le difficoltà ad arrivare a Sportiello, che potrebbe arrivare in rossonero la prossima stagione a parametro zero, al club di Via Aldo Rossi è stato proposto un esperto portiere italiano. A rivelare tutto è il suo agente nel corso di un’intervista a TvPlay Twitch

Calciomercato Milan: sta arrivando un altro portiere

L’infortunio di Maignan sta complicando i piani del Milan che ha bloccato un portiere di prospettiva con Devis Vasquez. Il colombiano, però, non sarà l’unico. Non è da escludere, infatti, un nuovo colpo tra i pali per i rossoneri.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, tra le ipotesi di Massara c’è anche quella di portare al Milan Cragno del Monza. Un’idea nata già prima dell’arrivo di Vasquez come raccontato dal suo agente.

Cragno al Milan, parla l’agente

Nel corso di un’intervista sul canale Twitch TvPlay, Graziano Battistini ha parlato del futuro del suo assistito Cragno che è stato proposto anche al Milan.

“C’è stato qualche contatto con Massara. Evidentemente hanno valutato il profilo di Cragno ma poi hanno optato per altri giocatori. Adesso dobbiamo guardare ad altre situazioni e a cosa succede da altre parti. In questo momento a frenare l’addio del giocatore da Monza è il suo obbligo di riscatto che rende tutto un po’ complicato. Sicuramente lui non mollerà mai”.

Milan: quale sarà il futuro di Cragno

Non è da escludere che il nome dell’estremo difensore ex Cagliari possa tornare in auge per il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. Intanto aumentano le possibilità di un addio di Cragno dal Monza.

“Per Alessio questa è una situazione imprevista. Avevamo accettato il progetto Monza con altre prospettive. Lui continua ad allenarsi al meglio e vuole prendersi il suo posto. Ci auguriamo di risolvere al più presto la situazione, il mercato è imprevedibile. Vediamo cosa accadrà”.

