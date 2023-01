Calciomercato, Deulofeu lascia l’Udinese: giocherà in Europa

Il futuro di Gerard Deulofeu preoccupa l’Udinese già nelle prime ore di calciomercato.

Il mese di gennaio potrebbe portare a svolte improvvise per il fantasista spagnolo che già in estate era stato vicinissimo all’addio, con il Napoli che sembrava intenzionato a portarlo in azzurro per il dopo Mertens. Poi Gerard Deulofeu è rimasto all’Udinese, si è caricato la squadra sulle spalle e l’ha portata a risultati straordinari insieme ai compagni di squadra. Il suo futuro, però, è tornato ad essere in bilico, con proposte importanti in arrivo da squadre altrettanto importanti che allettano i pensieri sia del club che dello stesso calciatore.

Calciomercato Udinese, via Deulofeu: le ultime

Gerard Deulofeu è l’uomo calciomercato dell’Udinese. Sulle sue tracce ci sono sempre diverse squadre, pronte a tentare l’assalto e a portarlo tra le proprie fila per migliorare il reparto offensivo. Le sue prestazioni in bianconero hanno acuito la volontà dei club, italiani ed esteri, di puntare su di lui e il mese di gennaio potrebbe essere fortemente indicativo in tal senso.

Il futuro di Gerard Deulofeu si scrive nelle prossime settimane. Con l’Udinese ha dimostrato di poter essere decisivo a tutti i livelli e l’interesse delle big per lui – anche relativo alla scorsa estate – testimonia la grande qualità del calciatore.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gerard Deulofeu può lasciare l’Udinese neiu prossimi giorni. Ci sono offerte molto importanti sul piatto che potrebbero far vacillare il calciatore e lo stesso club bianconero.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Udinese, Deulofeu piace in Premier League

Gerard Deulofeu e l’Udinese si dicono addio? Nel futuro del trequartista spagnolo potrebbe esserci di nuovo la Premier Leaugue. Ha già avuto esperienza nel campionato inglese e potrebbe tornare lì dove non è mai riuscito ad imporsi ai massimi livelli tra Everton e Watford.

Secondo quanto riferisce The Sun, l’Aston Villa ha intenzione di prendere Deulofeu a gennaio. Unai Emery ha intenzione di migliorare ulteriormente il parco attaccanti e nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente la Premier League.

I Villains stanno puntando all’ingresso in Europa League e giocare in una competizione europea nella prossima stagione potrebbe essere la spinta necessaria per il sì definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Deulofeu: salta la sfida con la Juventus?

Udinese, addio a Deulofeu? Le cifre dell’affare

L’Udinese potrebbe dire addio a Deulofeu nei prossimi giorni. L’Aston Villa sta pensando seriamente allo spagnolo come primo rinforzo per gennaio, con Unai Emery pronto a mettere sul piatto cifre importanti sia per il calciatore stesso che per l’Udinese. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e attualmente guadagna “solo” 1 milione a stagione. I Villains stanno pensando di mettere d’accordo tutte le parti con un’offerta da 15 milioni al club e 2,5 milioni al calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Deulofeu era anche obiettivo del Milan