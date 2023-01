Calciomercato: Pjanic di nuovo in Italia, c’è l’annuncio

Il centrocampista bosniaco ex Juve e Roma è pronto a tornare in Italia. Arriva la notizia di calciomercato che conferma quello che sarà il suo trasferimento in vista dei prossimi giorni. Perché è proprio il mese di gennaio che può essere decisivo per il ritorno.

C’è una società italiana che è pronta a far sognare i propri tifosi in vista del rush finale di stagione. Perché il club vuole raggiungere obiettivi importanti e per farlo può provare a piazzare il colpo di calciomercato in questa sessione invernale di gennaio per provare a dare una svolta. Il grande acquisto potrebbe essere proprio Pjanic che piace tanto e che ha ottimi rapporti con il dirigente accostato alla società che andrebbe a chiudere un’operazione per riportarlo in Italia.

La sua avventura all’estero dura da anni ormai, ma non sembra essere felice nemmeno questa volta. Dopo l’addio alla Juventus Pjanic ha già cambiato in poco tempo tre squadre con campionati totalmente diversi e anche paesi. Non c’è stato nemmeno stavolta l’ambientamento che si aspettava e per questo motivo fare ritorno in Italia dove è stato benissimo può essere decisivo anche per la sua salute mentale.

Calciomercato: Pjanic in Italia

Non è in Serie A che però il centrocampista bosniaco può accettare di giocare. Perché Pjanic può andare alla Ternana e giocare in Serie B, con l’obiettivo di tornare il prima possibile nella massima serie del campionato italiano. Il club si trova a 26 punti all’ottavo posto in zona playoff a -10 dalla promozione diretta.

Al momento Sabatini ha smentito contatti con la Ternana, ma occhio a possibili retroscena di calciomercato che porterebbero lui e Pjanic a firmare in Italia.

Ternana: colpo Pjanic di Sabatini

Walter Sabatini è vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Ternana e a piazzare il colpo Miralem Pjanic. Il dirigente umbro può essere proprio la chiave per un suggestivo arrivo dell’ex centrocampista di Roma e Juventus in maglia rossoverde.

La Carriera di Pjanic: torna in Italia

Gli ultimi anni di carriera di Miralem Pjanic non sono stati per niente positivi. Perché una volta lasciato l’Italia e la Juventus, il centrocampista bosniaco ha avuto serie difficoltà al Barcellona che ha deciso di metterlo da parte nel progetto fino a girarlo in prestito al Besitkas e venderlo pochi mesi fa negli Emirati Arabi al Sharjah Fc dove gioca oggi.

Tornare in Italia potrebbe essere anche un segnale mentale per lui che ha ancora qualche anno di carriera e ha voglia di riprendersi per gli ultimi anni. La Ternana può essere realmente la prossima squadra di Pjanic.

