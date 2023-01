Calciomercato, assalto da Manchester: arrivano 100 milioni

Il calicomercato delle squadre di Serie A inizia ad entrare nel vivo. I campioni sono a forte rischio addio, viste le offerte che potrebbero presto arrivare dall’estero. La corsa al titolo può cambiare in base al possibile addio o ai nuovi innesti che possono arrivare.

Da Manchester hanno deciso di tentare l’assalto immediato e portarlo in Premier League. La società è fiduciosa sulla permanenza del calciatore perché sa quanto è “attaccato alla causa” e non cederebbe facilmente alle lusinghe in arrivo dal calcio inglese. Vuole vincere in Italia, con i “suoi” colori e poi potrà pensare all’addio.

Calciomercato, addio a gennaio? Assalto da Manchester

I club di Serie A sono al centro di numerose voci di calciomercato. L’arrivo nel campionato di ulteriori campioni non è da escludere, così come non lo è neppure la possibilità di addii illustri. Le società stanno valutando con estrema attenzione le offerte che arrivano dall’estero e potrebbero cedere alle forti lusinghe in arrivo.

La Serie A può perdere tanti campioni nel prossimo futuro. Da gennaio alla prossima estate ci sono pericoli di addio molto importanti. Ci sono tanti nomi sulle scrivanie dei top club e ora il calcio italiano “trema” di fronte alle opportunità di veder andar via tanti calciatori di grande spessore.

Secondo le ultime notizie, la Serie A può dire addio ad un campione che piace al Manchester United. Il calciatore ha già da tempo offerte importanti sul piatto e potrebbe decidere di trasferirsi in estate

Calciomercato Napoli, assalto del Mancester United a Osimhen

Victor Osimhe è l’uomo mercato del Napoli: piace al Manchester United. Erik ten Hag ha bisogno di un nuovo attaccante dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e sta pensando di pescare in Serie A per il futuro.

Osimhen è da tempo nel mirino del Manchester United. Anche la scorsa estate si era parlato di un suo possibile approdo in Premier League ma poi le offerte non convinsero Aurelio De Laurentiis che ha rimandato tutto al futuro.

Il futuro di Osimhen si scrive a fine stagione. Per Luciano Spalletti è imprescindibile e il suo centravanti titolare. Non ha intenzione di privarsese ora, perché non ci sarebbe la possibilità di andare a lavorare sull’acquisto di un nuovo bomber già pronto.

Napoli, Osimhen via? Solo per 100 milioni

Victor Osimhen può lasciare il Napoli per 100 milioni di euro. È questa l’offerta che si aspetta De Laurentiis per cedere il bomber nigeriano. Non intende fare sconti a nessuno, avendolo pagato tanto e vuole fare plusvalenza con la cessione del bomber attuale della squadra di Luciano Spalletti.

Intanto Cristiano Giuntoli sta iniziando a sondare il terreno per il futuro in caso di adddio di Osimhen. Due nomi su tutti sul taccuino del ds partenopeo: Armando Broja e Jonathan David.

