Calciomercato Inter, via da Milano: c’è la data, il bomber svela tutto

Rivoluzione in casa Inter nel calciomercato di gennaio. Marotta è a lavoro per mettere a segno una serie di colpi sia in entrata che in uscita. E, intanto, arrivano le dichiarazioni da parte dell’attaccante che svela il suo futuro.

Attenzione massima da parte dei club che sono pronti a fiondarsi sull’attaccante dell’Inter. Ecco le parole del giocatore che, nel corso di una conferenza stampa, ha rivelato il suo desiderio.

Stagione altalenante per il giocatore che in maglia neroazzurro non ha ancora trovato la giusta continuità, anche a causa di alcuni problemi fisici. Intanto si alimentano le voci in merito ad un suo possibile addio nella prossima sessione di calciomercato. Sfruttando il fatto che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che al momento non ha ancora rinnovato.

Calciomercato Inter: annuncio ufficiale, ecco dove giocherà l’attaccante

Nel corso della conferenza stampa Inter, Lautaro Martinez ha parlato di calciomercato e del suo futuro. L’argentino, reduce dal successo con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar, si è soffermato sugli obiettivi personali.

“Dopo la Coppa del Mondo non c’è altro. Direi che è il massimo per il giocatore. E’ stato bellissimo ed emozionante. Futuro? Adesso devo continuare a vincere con il mio club. Scudetto? Ci dobbiamo credere, così come alla Coppa Italia. Poi non dimentichiamo la Supercoppa, lavoriamo per vincere tutto”.

Calciomercato Inter: Lautaro resta? Le parole in conferenza dell’argentino

Questo l’annuncio di Lautaro Martinez in merito al suo futuro all’Inter.

“Io mi sento importante, all’Inter sono da cinque anni. Ho preso coscienza e responsabilità. Voglio aiutare sempre i compagni, giovane o esperto che sia. Abbiamo un buon gruppo, io resto sempre lo stesso di prima, la vittoria del Mondiale non ha cambiato il mio atteggiamento”.

Inter: i numeri di Lautaro Martinez

Fino a questo momento Lautaro Martinez è sceso in campo 21 volte con la maglia dell’Inter tra campionato e Champions League mettendo a segno 8 gol e 6 assist. Numeri che l’argentino vuole migliorare nel corso della seconda parte di stagione.

E per il futuro non ci pensa, allontana le voci di calciomercato, è concentrato sui colori neroazzurri nonostante l’interesse da parte del Bayern Monaco e di altre big d’Europa che gli danno la caccia da qualche anno.

“Da qui ai prossimi quattro anni voglio continuare a crescere e migliorare, sia dentro che fuori dal campo. Lavorerò sempre per raggiungere la migliore condizione, ho ancora tempo per essere più maturo e intelligente”.

