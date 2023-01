Calciomercato Milan: accordo per Enzo Fernandez, 120 MLN 💣

E’ stata la sorpresa dei Mondiali in Qatar 2022 con la maglia dell’Argentina, tanto che è stato premiato come miglior giovane di tutto il torneo. Per questo motivo le grandi squadre vogliono comprare Enzo Fernandez e subito in molte si sono fatte sotto per strapparlo via dal Benfica.

Ora arrivano aggiornamenti importanti per il calciatore che si è servito della Coppa del Mondo in Qatar per lanciare la sua carriera. Nonostante la giovane età e il trasferimento avvenuto la scorsa estate, è già pronto a vestire un’altra maglia, quella di una big europea che ha voglia di farlo entrare nella storia come uno dei calciatori più pagati di sempre. Perché in pochi sono stati pagati di più e ora sono svelate anche le cifre dell’affare che porterebbe al trasferimento nel calciomercato di gennaio di Enzo Fernandez in una nuova società.

Importanti notizie di calciomercato su Enzo Fernandez arrivano dall’Inghilterra riguardo il trasferimento nella prossima squadra del giovane centrocampista offensivo argentino che gioca nel Benfica. Il giocatore è arrivato in Europa dal River Plate la scorsa estate 2022, solo pochi mesi fa ha iniziato a giocare in Portogallo con la maglia del Benfica e ora già è pronto ad indossare quella di una nuova squadra. Perché tra i tanti club che si sono fatti avanti in queste ultime settimane c’è uno in particolare che sta spingendo per acquistare Enzo Fernandez nel mercato di gennaio.

Calciomercato: comprano Enzo Fernandez

Il centrocampista del Benfica è stato da subito nel mirino dei principali club europei, con Milan, Real Madrid, Paris Saint Germain e Chelsea su tutti. Ora c’è una squadra che pare abbia superato le altre per comprare Enzo Fernandez già a gennaio ad una cifra importante. Il futuro del giocatore potrebbe essere in Premier League, è arrivata da la una delle due maxi offerte di cui tanto si parla in queste settimane. Ora potrebbe esserci anche un’accordo totale tra le parti.

E’ il Chelsea che sta per comprare Enzo Fernandez.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Enzo Fernandez Chelsea: offerta da 120 milioni

Anche Newcastle e Liverpool seguivano più defilate in Premier League il giocatore, ma Enzo Fernandez sembra destinato a firmare con il Chelsea. Pronti 120 milioni di euro che andranno nelle casse del Benfica, un’offerta irrinunciabile anche perché sarà pagata proprio la clausola rescissoria che è sul giocatore.

Solo pochi mesi fa è stato prelevato dal River Plate per 14 milioni di euro, in arrivo una maxi plusvalenza per il club portoghese per il giovane 21enne Enzo Fernández, uno dei giocatori più desiderati del momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: rivoluzione tra i pali

Chelsea: Enzo Fernandez subito per anticipare la concorrenza

Il Chelsea sta provando a chiudere l’ingaggio di Enzo Fernandez già a gennaio per anticipare la concorrenza e assicurarselo a lungo per il futuro. Per lui pronto un maxi contratto fino al 2028 con opzione per il sesto anno. In questa stagione ha già messo a segno 3 gol in pochi mesi con la maglia del Benfica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: ecco il primo acquisto