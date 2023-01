Calciomercato, scelta presa: ecco dove giocherà Jorginho 💣

Accostato alla Serie A, per un ritorno in Serie A, la decisione sembra esser stata presa per il colpo di calciomercato che porta a Jorginho.

Il talento italo-brasiliano, che ha vinto di tutto con il Chelsea, sarebbe pronto ad una nuova avventura, arrivando al capolinea della sua esperienza con i londinesi. Perché, col contratto in scadenza, si starebbe guardando intorno il “quasi Pallone d’Oro” del 2021 e un occhio punta anche alla Serie A.

L’agente ha ribadito che ci sarebbe comunque attesa sulle scelte che dovrà prendere il Chelsea, dando priorità al club che ha creduto in lui, dandogli l’opportunità di essere il vice-capitano di un club prestigioso come il Chelsea. Ma la situazione ora cambia, perché ci sarebbe l’assalto da parte di un altro top club mondiale.

Calciomercato, Jorginho è il colpo: la notizia in mattinata

Con l’arrivo di gennaio, apre la sessione di calciomercato, soprattutto per i calciatori in scadenza. Tra questi c’è Jorginho, calciatore che piace in Serie A e che potrebbe ritornare in Italia, di fronte ad un’importante proposta legata al suo ingaggio.

Ingaggio importante quello dell’italo-brasiliano che, diversi club in Italia, non potrebbero permettersi. E al contrario, infatti, c’è uno tra i migliori club al mondo che sarebbe pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo.

Dopo l’addio di Sergio Busquets, infatti, il Barcellona punta a Jorginho per il prossimo calciomercato: è lui l’uomo scelto da Xavi, in cabina di regia.

Mercato Barcellona, colpo Jorginho: le ultime

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport ad aver riportato la notizia su Jorginho, con Xavi pronto ad accoglierlo al Barcellona. Il progetto dei blaugrana va avanti e, dopo l’addio di Piquè e probabilmente ora anche di Busquets, i “senatori” che hanno anche giocato con Xavi in passato, sembrano esser andati via tutti. Per il ricambio generazionale, nel ruolo di regista, potrebbe arrivare appunto Jorginho, che sarebbe stato indicato alla società catalana come primissimo colpo da piazzare, per il prossimo anno.

Ultime su Jorginho, trattativa in corso per il Barcellona

La trattativa tra il Barcellona e l’entourage di Jorginho potrebbe dunque ora aprirsi, con l’intenzione di procedere verso il grande colpo a costo zero. Le alte richieste d’ingaggio del centrocampista ex Napoli ed Hellas Verona, potrebbero essere soddisfatte dal club catalano, molto dipenderà però dal progetto stesso, perché Jorginho ambisce a vincere titoli, dopo quelli già vissuti con la società londinese.

