Colpi Sergio Ramos e Modric: firma per vincere la Champions 💥

Il calciomercato di gennaio può cambiare anche il futuro di Sergio Ramos e Luka Modric. I due campioni sono avanti con l’età e potrebbero vivere l’ultima grande esperienza della propria carriera.

Negli ultimi anni tanti fuoriclasse hanno deciso di dire addio alle proprie squadre storiche e fare scelte professionali discutibili o di grande spessore. E nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta definitiva anche per i due campioni che hanno vinto tutto con il Real Madrid. Avere la chance di giocarsi, ancora da titolari, le proprie carte porta entusiasmo e voglia di mettersi in gioco a tutti i livelli ma non manca neppure il richiamo all’aspetto economico che spesso la fa da padrone nelle grandi carriere.

Calciomercato, Sergio Ramos e Modric ancora insieme?

Il futuro di Sergio Ramos e Luka Modric potrebbe cambiare a gennaio. Il difensore spagnolo è ancora un perno portante del PSG ma non sta dando il meglio di sé in Francia. Spesso infortunato o mai al 100% della condizione fisica e mentale per calarsi in una realtà estremamente importante come quella parigina, può decidere di porre fine alla sua carriera francese nei prossimi giorni.

Luka Modric, invece, è ancora un pilastro portante del Real Madrid. Ha disputato, da protagonista, anche il Mondiale in Qatar co la sua Croazia e ora è tempo di decidere il futuro. Ci sono tanti club che hanno messo il suo talento nel mirino per regalargli altri anni ad altissimi livelli, nonostante sia ancora imprescindibile per Ancelotti.

Secondo le ultime notizie di mercato, Luka Modric e Sergio Ramos potrebbero tornare a giocare insieme a breve. L’accordo potrebbe essere raggiunto su cifre faraoniche ma non è ancora detta l’ultima parola.

Calciomercato, l’Al Nassr tenta anche Sergio Ramos e Luka Modric

L’Al Nassr vuole fare piazza pulita di campioni: dopo Ronaldo vuole prendere Sergio Ramos e Luka Modric. Il club saudita allenato da Rudi Garcia è già il più forte d’Arabia ma vuole continuare ad accrescere il suo appeal nel mondo con l’innesto dei più grandi calciatori del globo.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Cristiano Ronaldo per cifre faraoniche, ora il mirino è stato puntato su Luka Modric e su Sergio Ramos. Secondo quanto riferisce Marca, le offerte in arrivo per i due campioni potrebbero far vacillare le volontà di permanenza in Europa per entrambi.

Luka Modric e Sergio Ramos potrebbero firmare a parametro zero per l’Al Nassr. Entrambi con il contratto in scadenza nel 2023, non hanno ancora deciso ufficialmente dove continueranno a giocare e il club saudita ci sta provando sul serio.

Sergio Ramos e Modric all’Al Nassr? No del croato

Il futuro di Sergio Ramos e di Luka Modric sarà all’Al Nassr? Il centrocampista croato dice no. Le sue intenzioni sono ben chiare: a gennaio non si muoverà dal Real Madrid perché vuole provare a vincere un’altra Champions League. E poi solo alla fine dell’anno ragionerà con Florentino Perez sul suo futuro: se prolungare per un altro anno o dire addio ai Galacticos 38 anni.

Per Sergio Ramos, invece, ci sono delle speranze per il club saudita. Il suo apporto al PSG non è determinante e se dovesse arrivare un’offerta importante per lui e anche un indennizzo di livello per il club, potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo con effetto immediato.

