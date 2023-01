Milan: c’è la data del rientro di Ibrahimovic

Quando tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic? Dopo l’operazione di questa estate lo svedese è ancora alla prese con i postumi dell’intervento che lo ha tenuto lontano dalle gare ufficiali fino ad oggi. Nel corso delle ultime settimane Ibra è tornato a lavorare per il recupero completo, ma una data per il rientro di Ibrahimovic non sembrava ancora esser stata fissata.

Il contributo dell’attaccante ex Manchester United sarà fondamentale per Pioli per recuperare in campionato ed in Champions League per questo motivo i rossoneri aspettano il suo pieno rientro. Con Giroud appena tornato dal Mondiale e Origi ancora ko, Ibrahimovic potrebbe diventare una risorsa fondamentale nel girone di ritorno per il Milan e per Pioli.

Ultime Milan: spunta la data del rientro di Ibra

Zlatan Ibrahimovic è vicino al rientro in campo in gara ufficiale dopo l’infortunio e l’intervento. A sei mesi dall’operazione l’attaccante è pronto a far ritorno nella squadra di Pioli. Il suo contributo fuori dal campo è stato in ogni caso fondamentale per la squadra, ma Ibra in campo, seppur a 40 anni, potrebbe risolvere tanti problemi a Pioli.

Per questo motivo a Milanello sperano che Ibra possa tornare a giocare il prima possibile. Secondo le ultime notizie in arrivo da Casa Milan, Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere in campo per la partita del 14 febbraio. Non una data casuale, visto che il Milan sarà impegnato in una partita importantissima.

Ibra gioca la Champions League contro il Tottenham

Ibrahimovic potrebbe essere a disposizione per la partita di Champions League contro il Tottenham. Certo lo svedese non sarà al massimo della forma, ma potrebbe in ogni caso dare una grossa mano alla squadra in termini di peso ed esperienza.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il recupero procede egregiamente ed il classe ’81 spera di rispettare tutti i tempi di recupero. L’attaccante, 41 anni lo scorso 3 ottobre, svolgerà ulteriori esami a gennaio per capire le ultime condizioni del suo ginocchio dopo che la visita di fine novembre è stata positiva.

“Sto bene, miglioro giorno dopo giorno, sto rispettando i tempi. Al Milan manca Ibra ma non solo, anche il Milan mi manca. Non giocare non è semplice, non è uguale, sono vicino alla squadra nelle motivazioni e sento la pressione come tutti. Vivo la gara con adrenalina, ma voglio scendere in campo”.

Milan: non solo Ibrahimovic, la data dei recuperi

Ma Ibrahimovic non è l’unico lungodegente per il Milan. I rossoneri attendono anche il recupero del portiere Maignan che tornerà in campo a fine mese. Diversa la situazione per Florenzi che tornerà a marzo. Calabria dovrebbe essere già pronto mentre Messias ed Origi non sono ancora al massimo.