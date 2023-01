Calciomercato, è fatta per il colpo dall’Udinese: arriva domani

Arriva domani, primo colpo di calciomercato dell’anno in Serie A, la mezzanotte si festeggia con il gran colpo per un club italiano.

L’anno inizia col botto per un club italiano che è pronto a far cose importanti, attraverso la stessa finestra di calciomercato che ha appena aperto i proprio battenti.

L’annuncio è arrivato in serata, via dall’Udinese per giocare titolare in un’altra squadra italiana già nell’immediato gennaio. Rinforzo importante per il nuovo club che, dovendo rincorrere i propri obiettivi in stagione, punterà proprio sul grande colpo dalla società bianconera.

Calciomercato Udinese, addio a gennaio: ecco dove giocherà

Svelato il nuovo club del calciatore dell’Udinese che, già da domani, sarà il nuovo colpo di un club italiano. È l’annuncio di calciomercato che arriva in serata, in diretta su Sky Sport. Secondo i colleghi dell’emittente satellitare, il colpo di mercato a gennaio, dall’Udinese, sarà cosa fatta domani.

Bram Nuytinck è un nuovo giocatore della Sampdoria, domani arriverà a Genova. Già nella giornata di domani potrà considerarsi un nuovo giocatore del club blucerchiato, con la società che potrebbe annunciare il calciatore in giornata. Molto presto si scenderà anche in campo e la Sampdoria potrebbe averlo a disposizione subito, dopo le visite mediche con firma per lui.

Mercato Sampdoria , fatta per Nuytinck: subito in campo?

Potrebbe giocare subito con la Sampdoria, il colpo Nuytinck dà esperienza e qualità alla difesa di Dejan Stankovic, che andrà a caccia di una corsa alla salvezza sin da subito. Dopo il colpo Lammers, che arriva per sostituire Ciccio Caputo finito all’Empoli, la società doriana sarà pronta ad accogliere il suo nuovo difensore olandese. Bram Nuytick arriva a titolo definitivo per una cifra intorno ai 1,2 milioni di euro circa.

Ultime Sampdoria, Nuytinck al posto di un titolare

Mentre Nuytinck, c’è chi parte. Ed è proprio la cessione di Ferrari ad aver spinto la società allenata da Dejan Stankovic, verso il colpo d’esperienza in difesa. L’ormai ex capitano dell’Udinese sarà pronto all’approdo in blucerchiato, guidando la difesa della Sampdoria. Operazione di calciomercato che si è conclusa in serata, con la probabile ufficialità che arriverà nella giornata di domani da parte della Sampdoria stessa. In vista del 4 gennaio, Stankovic spera di averlo come nuovo titolare della sua difesa.

