Sogno di inizio anno, Luka Modric in Serie A: bomba dalla Spagna

Bomba dalla Spagna, il club di Serie A vuole concretizzare il sogno di calciomercato: è Luka Modric.

Dopo i diversi rumors legati al rinnovo del croato con il Real Madrid, la situazione sembra ora ferma e in stand-by e si aprono le possibilità ad un colpo di calciomercato in Serie A.

Non ha ancora intenzione di finire in Major League Soccer o di seguire il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo in un campionato come quello saudita. E allora, con la voglia di giocare ancora nelle manifestazioni europee della UEFA, occhio alla possibile destinazione in Italia.

Calciomercato, Modric in Serie A: più di un sogno, la notizia

Dalla Spagna riportano la notizia sul futuro di Luka Modric, il calciatore che è finito al centro dei rumors di calciomercato, accostato anche in alcuni club di Serie A.

Quando al Milan c’era Boban, c’è stato un momento in cui Modric sembrava poter approdare in Italia e con i colori rossoneri addosso, ma adesso le cose sembrano esser cambiate.

Niente più Milan, a convincere il Pallone d’Oro croato potrebbe essere José Mourinho, Luka Modric può arrivare alla Roma. E la decisione potrebbe arrivare già a gennaio, perché il Real o rinnoverà il suo contratto o sarà tempo di scelte definitive per lui.

Mercato Roma, Modric è un colpo possibile: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Roma, perché il colpo Modric è possibile. Come riferito dalla Spagna, infatti, il centrocampista croato starebbe valutando il suo futuro, con la voglia di continuare a giocare in Champions League.

Passerà infatti forse per questo, la decisione di Luka Modric, e la Roma al momento non è tra le prime quattro posizioni di classifica in Serie A. Ma com’è già successo con Paulo Dybala e Wijnaldum, oltre agli altri innesti piazzati in estate da Tiago Pinto, la Roma ha dimostrato che niente è impossibile. E non lo sarà neppure per il colpo da sogno, che porta a Modric.

Modric parla già italiano, indizio per la Roma

Lui parla già italiano, Luka Modric non ha mai nascosto la sua voglia d’Italia. Tant’è che con Carlo Ancelotti, per imparare la lingua, conversa in italiano e può essere pronto anche sotto questo aspetto, in un ipotetico passaggio in Serie A.

