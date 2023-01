Calciomercato Napoli: stanno prendendo Sirigu, resta in Italia

Rivoluzione tra i pali per il Napoli che è pronto a cedere in questo calciomercato di gennaio 2023 il portiere Sirigu. Offerta importante, in queste ore, per l’estremo difensore che potrebbe restare in Italia.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il calciomercato Napoli con la società azzurra tra entrate ed uscite. Arriva l’indiscrezione in merito al vice di Meret che potrebbe cambiare già a gennaio. Salvatore Sirigu, infatti, è ai saluti. L’estremo difensore potrebbe restare in Italia.

Arrivato a parametro zero dal Genoa, nel corso del calciomercato estivo 2022, il portiere classe 1987 non ha mai trovato spazio in questa prima parte di stagione con la maglia azzurra con Spalletti che ha sempre fatto affidamento su Alex Meret. Ecco perché, adesso, aumentano le possibilità dell’addio di Sirigu da Napoli nel corso di questo calciomercato di gennaio. C’è un club italiano che sta spingendo, più di tutti, per il suo acquisto.

Calciomercato Napoli: offerta dall’Italia, vogliono Sirigu

Due club storici, in lotta per la promozione in Serie A, hanno messo nel mirino il portiere del Napoli Sirigu che può lasciare la Serie A per trasferirsi in Serie B. Il tutto può avvenire già nelle prossime settimane di gennaio 2023. Con l’apertura ufficiale del calciomercato invernale, previsto nei prossimi giorni, si apriranno le danze.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, forte pressing del ds Taibi che vuole portare alla Reggina Sirigu del Napoli. Oltre al club calabrese c’è anche il Cagliari sulle tracce dell’estremo difensore.

Napoli: la decisione di Giuntoli su Sirigu

La volontà del Napoli è quella di tenere Sirigu e non cederlo a Reggina o Cagliari. I due club della serie cadetta, in particolar modo quello calabrese, stanno spingendo per l’arrivo dell’estremo difensore che, fino a questo momento, non ha mai trovato spazio in azzurro. Al di là di ciò, però, l’esperto portiere è un punto di riferimento nello spogliatoio del Napoli. Per questo c’è il desiderio da parte di Giuntoli di tenere Sirigu. Ovviamente servirà anche il gradimento del portiere che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 con opzione per il rinnovo. La Reggina di Pippo Inzaghi, per esempio, è pronta a mettere sul piatto un contratto biennale pur di convincerlo a firmare.

Calciomercato Napoli: Nikita Contini il sostituto di Sirigu

In attesa di capire la decisione di Salvatore Sirigu, tentato dall’offerta della Reggina o eventualmente del Cagliari, il Napoli ha già in mente l’eventuale sostituto del portiere. Si tratta di un ritorno. L’idea di Giuntoli, infatti, è quella di richiamare Nikita Contini, attualmente in prestito alla Sampdoria ma di proprietà del club partenopeo.

