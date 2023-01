Calciomercato Milan, Pioli è stanco di aspettarlo: il giocatore è in vendita

Dalle sue prime apparizioni con la maglia del Milan l’impressione era che il giovane calciatore potesse diventare un punto fermo della formazione di Stefano Pioli, visto anche l’importante esborso economico fatto dal club per ingaggiarlo, ma, dopo svariate panchine in campionato ed una preparazione invernale buona ma deludente per quanto concerne i risultati in campo, il tecnico rossonero ha deciso di prendere una decisione importante sul suo futuro. Pioli si è infatti detto stanco di aspettarlo, motivo per il quale il Milan ha deciso di mettere in vendita il giocatore nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan, il giocatore è in vendita: la decisione di Pioli

Ad oggi il calciomercato estivo del Milan non sta dando i frutti sperati a Maldini e Massara che, comunque, credono fortemente nel potenziale dei ragazzi portati a Milanello sei mesi fa. La squadra di Pioli è oramai una macchina collaudata in ogni suo singolo pezzo, motivo per il quale i nuovi non riescono con facilità ad inserirsi immediatamente negli schemi del tecnico rossonero e nel gruppo.

C’è bisogno sicuramente di tempo, un pò come quello dato in passato a Tonali e Leao, ma l’impressione è che che Stefano Pioli sia sia scocciato di aspettare uno degli acquisti più interessanti e osservati della scorsa estate, visto che anche in questo ritiro invernale ha deluso le aspettative giocando amichevole sottotono contro Arsenal, Liverpool e PSV, risultando addirittura fra i peggiori nella trasferta di Eindhoven.

Per questo motivo Pioli starebbe nuovamente valutando la sua posizione in rosa e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe tornando a valutare l’ipotesi di cedere in prestito Adli nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan, Adli in prestito: l’obiettivo dei rossoneri

Yacine Adli ha fallito un’altra occasione per fare breccia nel cuore (e negli schemi) di Stefano Pioli, visto che la prestazione offerta da Eindhoven contro il PSV desta non poche preoccupazioni nella dirigenza e nel tecnico rossonero che, da qui al termine della stagione, potrebbe utilizzarlo ancora di meno da qui al termine della stagione. Quello del francese è stato però un investimento a lungo termine, ed è giusto che come per Leao e Tonali anche Adli abbia il suo tempo a disposizione.

Tenerlo regalato il panchina però non gioverebbe a nessuna delle due parti, motivo per il quale il Milan starebbe valutando la possibilità di mandare in prestito Adli nel prossimo calciomercato per permettergli di crescere fisicamente e tecnicamente, così da potersi giocare le proprie chance, e questa volta per davvero, nella formazione di Stefano Pioli.

Milan, sirene italiane per Adli: piace a due club di Serie A

Il futuro di Adli sembrerebbe essere lontano dal Milan nel prossimo calciomercato, ma solo in prestito. Maldini punta infatti tanto sul francese che potrebbe però trovare continuità lontano da Milano, ma pur sempre in Italia.

Stando infatti alle ultime notizie, Cremonese e Sampdoria sono i due club di Serie A maggiormente interessati ad Adli per il prossimo calciomercato. Ad oggi nessuna delle due si è fatta ufficialmente avanti per il francese, ma i grigiorossi sono quelli che nei prossimi giorni potrebbero allacciare qualche contatto con i rossoneri.

