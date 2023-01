Calciomercato, il nuovo “Neymar” sbarca in Serie A: lo sta prendendo una big

La big di Serie A è ad un passo dall’accogliere nel prossimo calciomercato uno dei talenti più ricercati dell’intero panorama calcistico brasiliano. Il giovane ragazzo ha infatti stupito sin da subito la dirigenza del club italiano che, senza pensarci su due volte, ha avviato immediatamente i contatti con gli agenti del talento anche per anticipare la folta concorrenza che si era creata su di lui. Ad oggi le trattative sembrerebbero essere addirittura ad un buon punto, con la big di Serie A sempre più vicina a portare in Italia il “nuovo” Neymar.

Calciomercato Serie A, ecco il “nuovo” Neymar: ecco chi lo sta prendendo

Il legame fra la Serie A ed il Brasile è sempre stato molto stretto, come dimostrano i numerosi giocatori della Seleçao che nel corso degli anni hanno vestito le maglie di club italiani scrivendo anche in parte la storia di questi. L’impressione è che questo legame possa protrarsi ancora per tanto tempo, visto l’imminente sbarco in Italia di uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico brasiliano.

Il giocatore era seguito con attenzione anche da altri top club europei, ma la big di Serie A è riuscita ad anticipare la concorrenza delle altre pretendenti presentando al club carioca un’offerta allettante per convincerlo a lasciar partire il talento. Nelle prossime ore giungeranno sicuramente novità in merito, ma il “nuovo” Neymar sembra essere sempre più vicino a sbarcare in Italia.

Stando infatti a quanto riportato da L’Equipe, il Milan sta trattando con il Santos per portare in Serie A Angelo Gabriel nel prossimo calciomercato.

Milan, piace Angelo Gabriel: l’offerta dei rossoneri

Il Milan pone gli occhi sul giovane esterno classe 2004 del Santos Angelo Gabriel, che in Brasile viene paragonato a Neymar, uno dei giocatori più importanti della recente storia dei Peixe. Sul giovane talento brasiliano ci sarebbe però la concorrenza anche di altri club di Serie A e non solo, cosa che però non sembra abbia smosso più di tanto Maldini e Massara che, nelle scorse ore, hanno presentato addirittura un’offerta per il talento.

Secondo L’Equipe, infatti, il Milan avrebbe offerto circa 15 milioni di euro, bonus inclusi, per convincere il Santos a lasciar partire Angelo Gabriel nel prossimo calciomercato. La distanza fra domanda ed offerta dei Peixe sembra esserci ancora, ma nelle ultime ore i due club starebbero cercando di infittire i contatti per provare a trovare un accordo il prima possibile.

Calciomercato Milan, Gabriel in Serie A: ecco l’altra big che lo vuole

Il Milan deve guardarsi bene le spalle da un’altra big di Serie A intenzionata a portare in Italia il giovane talento brasiliano. Stando alle ultime notizie, infatti, anche il Napoli è sulle tracce di Angelo Gabriel in vista del prossimo calciomercato, profilo indicato dalla dirigenza azzurra come l’ideale per sostituire uno fra Lozano e Politano in estate.

