Calciomercato Inter: a gennaio va al Manchester United – Daily Mail

L’Inter potrebbe perdere perdere a gennaio un attaccante. Secondo le ultime notizie di mercato riportare in Inghilterra dal Daily Mail, il Manchester United sarebbe pronto a fare follie per una punta già durante il calciomercato invernale del 2023.

Dopo un mondiale controverso e ricco di polemiche, gli occhi del Mondo si sono posati sulla finale tra Francia e Argentina. Durante la rassegna iridata sono diversi i calciatori che hanno invertito il proprio valore, costringendo gli operatori di mercato a rivedere le stime sul futuro. Per questa ragione Ausilio e Marotta dovranno fare i conti a gennaio con le offerte milionarie che arriveranno per i calciatori nerazzurri, ma anche per gli obiettivi di mercato del 2023.

Inter: addio ad un attaccante già a gennaio

Il calciomercato dell’Inter potrebbe partire con qualche cessione importante. I nerazzurri non sono ancora rientrati in campo e già sono al centro di numerose voci che possono destabilizzare la rosa di Smone Inzaghi. Il futuro si scrive con effetto immediato e dopo la partita con il Napoli che può decidere se riaprire o meno il campionato, potrebbero esserci scelte importanti.

La rosa nerazzurra ha bisogno di molti rinforzi. La prima parte di stagione non è stata importantissima in Serie A e serviranno rinforzi per provare a tornare in alto in classifica. Mentre in Champions League stanno andando decisamente meglio, e i nuovi calciatori sarebbero importanti.

Il mercato di casa Inter può essere decisivo per il prosieguo della stagione. E Inzaghi aspetta rinforzi anche in attacco ma prima serve una cessione importante e ora c’è la scelta definitiva su chi sarà il sostituto.

Calciomercato Inter, Thuram non arriva: le ultime

Marcus Thuram è pronto a cambiare maglia già nel mercato di gennaio. L’attaccante francese ha il contratto in scadenza con il Borussia Monchengladbach ed è uno dei sogni dell’Inter per il prossimo futuro. Ha dimostrato importanti qualità e presto potrebbe cambiare maglia per migliorare il suo status da campione.

Ma secondo le ultime notizie di calciomercato, Marcus Thuram non firmerà per l’Inter. L’attaccante francese è alla ricerca di una nuova avventura ma non vede nella Serie A il suo futuro e non prenderà in considerazione l’offerta nerazzurra.

L’affare Thuram per l’Inter, inoltre, continua ad essere complicato anche per i tanti attaccanti che i nerazzurri hanno in rosa. Senza la cessione di uno tra Correa e Dzeko, sarebbe impossibile prendere un quinto bomber.

Inter, niente Thuram: va al Manchester United

Marcus Thuram non andrà all’Inter: è vicino al Manchester United. Il bomber francese ha deciso il suo futuro e potrebbe firmare per i Red Devils già nei prossimi giorni. Per Erik ten Hag è fondamentale l’innesto di un nuovo attaccante dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e vuole anticipare l’Inter. Ci sono anche altre concorrenti per il francese e molto presto potrebbe essere annunciato definitivamente il suo futuro.

