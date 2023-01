Calciomercato: ritorno di fiamma, firma in Serie A

Ultimissime notizie di calciomercato sulla Serie A e il cambio che può arrivare con il Tottenham che andrebbe a salutarlo per la Serie A. Perché c’è un ritorno di fiamma importante e ora è arrivato il via libera definitivo.

La svolta di mercato può arrivare da un momento all’altro a stagione in corso o al termine di questa in corso. Perché c’è l’ok per Antonio Conte con la società del club inglese che starebbe già pensando a quello che può essere il sostituto e come sarà mandato via. Il mercato non dorme mai e quello di gennaio dopo i Mondiali 2022 in Qatar ancora di più. Per questo motivo si valutano già tante occasioni di mercato anche per la Serie A.

La Serie A proverà ad approfittare delle migliori occasioni che il mercato offrirà e ci sono diversi giocatori che in questi ultimi mesi hanno attirato l’attenzione delle big italiane e non solo. Tra questi ci sarebbe anche un tesserato del Tottenham. Perché, infatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano AS, il Tottenham ha messo in vendita Emerson Royal nel calciomercato invernale e può firmare anche in Serie A.

Calciomercato: Emerson Royal cacciato dal Tottenham

Antonio Conte non gli concede spazio perché non lo ritiene utile per i suoi schemi. Per questo motivo circolano già tante voci di mercato per quella che può essere la sua prossima squadra con il Tottenham che vuole vendere Emerson Royal a gennaio per incassare una buona parte economica da poter magari investire nuovamente. Tante le società interessate anche in Italia al giocatore.

Pronta l’occasione Emerson Royal per la Serie A che lo vuole comprare.

Tottenham: il prezzo di Emerson Royal

Il Tottenham ha messo in vendita Emerson Royal e ha stabilito il prezzo. Il giovane terzino ha un valore di circa 25 milioni di euro, che però nessuno sembra essere disposto al momento ad investire tale cifra. Infatti, il Tottenham dovrà provare a trattare con i club più ricchi come Newcastle e Atletico Madrid, alter società che valutano il suo arrivo. Al momento ci sono sensazioni positive sul possibile trasferimento di Emerson Royal in Serie A.

Serie A: le squadre interessate a comprare Emerson Royal

Tra le squadre principalmente interessate a comprare in Serie A Emerson Royal sono Juventus, Inter e Roma. Nelle prossime settimane arriveranno aggiornamenti importanti riguardo il prossimo club del giocatore che ha voglia di rilanciare la propria carriera dopo un periodo complicato vissuto al Tottenham anche sotto gestione di Conte.

