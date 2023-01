Calciomercato Inter: ha deciso, firmerà con un altro club italiano

Ultimissime sull’Inter e il calciomercato di gennaio che porta già delle notizie molto importanti. Un giocatore è pronto a vestire una maglia diversa rispetto quella indossata in questi anni e ci sono delle nuove novità.

Arriva la svolta per un club italiano che è pronto a chiudere un grande colpo di mercato in vista della prossima sessione che è appena iniziata. A gennaio saranno molti i movimenti che si andranno a concretizzare grazie al post Mondiale che farà muovere tanti giocatori. Tra questi ci sarebbe anche un giocatore dell’Inter appena rientrato e pronto a ripartire nuovamente per gli ultimi mesi di contratto.

C’è un giocatore che vuole trovare subito squadra dopo aver avuto dei problemi con l’attuale club. Infatti, è terminata in anticipo la sua esperienza in Serie B con il Cagliari, con l’Inter che ritroverà in questi giorni il giocatore che ha concluso il suo prestito. Ora però sarà possibile subito mettersi a disposizione per una nuova società.

Calciomercato Inter: Dalbert al Genoa

Il mese di gennaio può essere decisivo per Dalbert che tornerà all’Inter dopo il prestito al Cagliari. Ormai sembrano finite le possibilità di giocare nell’Inter per il terzino brasiliano, tanto che sarebbe anche già stato offerto ad una nuova società. C’è il Genoa che può prendere Dalbert. A riportare la notizia è Repubblica.

Dalbert lascia il Cagliari e può tornare in Serie B al Genoa grazie all’Inter.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Genoa: Dalbert pronto ad accettare

Il calciatore 29enne ha voglia di tornare a giocare a provare a restare in Italia in un progetto importante. Per questo motivo potrebbe esserci la firma di Dalbert con il Genoa. Il giocatore brasiliano ha intenzione di provare questa nuova esperienza con la squadra allenata da Gilardino che sta rimontando sulle prime in classifica per tornare subito in Serie A.

Ora bisognerà capire il Genoa che decisione prenderà su Dalbert dopo aver fatto il punto della situazione anche sulle strategie di calciomercato di gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: ritorno di fiamma in Serie A, firma in Italia

Ultime Inter: Dalbert proposto al Genoa

La prossima estate l’Inter dirà addio in maniera definitiva al terzino Dalbert, che ha il contratto in scadenza. Attualmente il calciatore è out a causa di un grave infortunio al ginocchio. Intanto la dirigenza neroazzurro, come riportato da Repubblica, è a lavoro per trovargli una sistemazione già a gennaio quando tornerà nuovamente alla base dopo il prestito al Cagliari.

Nelle ultime ore pare che Ausilio abbia proposto al Genoa di prendere Dalbert per il prossimo calciomercato. Il calciatore all’Inter sarebbe un vero e proprio esubero, ecco perché il futuro del calciatore potrebbe essere lontano da Milano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria: colpo dall’Udinese, arriva domani