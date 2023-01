Belgio: scelto il nuovo ct, è un’ex Serie A

Dopo l’addio di Roberto Martinez, il Belgio cerca un nuovo commissario tecnico. Lo spagnolo ha lasciato al termine dell’esperienza in Qatar. Il tecnico non è riuscito a portare la generazione d’oro del Belgio al successo ed ha deciso di dire addio alla Nazionale nonostante la totale fiducia da parte dei calciatori e della federazione dei Diavoli Rossi.

Per questo motivo da tempo si è aperto il toto ct per il Belgio che non ha ancora sciolto le riserve sul nuovo allenatore della Nazionale. I nomi in ballo sono diversi così come i profili che sono stati contattati dalla stessa federazione. Tra questi, tuttavia, nelle ultime ore la scelta sembra esser stata fatta.

Belgio: ecco il nuovo commissario tecnico

Il Belgio ha scelto il nuovo ct. Dopo quasi un mese di ragionamento, il Belgio ha scelto il prossimo commissario tecnico. I mondiali in Qatar, dopo il 3o posto in Russia, non sono andati come sperato. Per questo motivo il ct Roberto Martinez ha deciso di dire addio.

A dire la verità l’allenatore aveva già annunciato che questa sarebbe stata l’ultima rassegna iridata vista la sua voglia di allenare ancora un club. Oggi la panchina del Belgio è ancora libera ma la decisione sembra segnata.

Ad annunciare il prossimo ct del Belgio, infatti ,è stato Romelu Lukaku che a Sky Sport ha parlato della scelta fatta. L’attaccante della Nazionale, che in Qatar ha fatto malissimo, ha parlato dell’arrivo sulla panchina del Belgio dell’ex Serie A Thierry Daniel Henry.

Belgio: Thierry Henry sarà il ct

Lukaku ha confermato di fatto una scelta che era nell’aria da tempo, ovvero quello di affidare la panchina del Belgio a Henry:

“Per me Henry sarà il prossimo allenatore del Belgio. Non credo oggi sia un mistero, io voglio dirlo anche apertamente: lui sarà il prossimo ct. Nello spogliatoio è rispettato da tutti per come parla e perchè in carriera ha vinto tutto. Sa allenare, sa come possiamo crescere e vincere ma non solo. Lui è da tempo con noi e ormai conosce la squadra, il campionato, lo staff. Per me lui sarà perfetto per il ruolo di ct del Belgio. Poi non so come finirà. Ma non credo che il Belgio pensi a fare tabula rasa e ripartire. Fin qui questa generazione non ha vinto ma ha fatto bene e possiamo avere anche altre occasioni. Lui vuole vincere, e io non penso che la federazioni riparta da campo, stravolgendo il suo progetto e tornando di nuovo a zero. Per me non sarebbe la scelta giusta”.

Henry ha rivali?

Mentre il nome di Herny prende quota, il Belgio valuta anche altre candidature. la Federazion, infatti, nell’ultimo mese aveva deciso di aprire le candidature con un vero e proprio annuncio sul suo sito ufficiale.

