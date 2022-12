Calciomercato Napoli: 5MLN per l’attaccante, De Laurentiis beffato

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato riguardo il Napoli. Arriva la notizia riguardo l’accordo con il giocatore che è pronto al trasferimento, De Laurentiis beffato. Ecco cosa sta succedendo.

Svolta in arrivo per quanto riguarda il futuro dell’attaccante che ha ricevuto una ricca proposta da parte di un altro club.

Finito nel mirino del Napoli per la sessione estiva di calciomercato, adesso De Laurentiis rischia di perdere il giocatore che può finire in un altro club di Serie A nel corso della prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio 2023. Una svolta inaspettata per la società, che aveva già trovato l’accordo per prendere l’attaccante la prossima estate. Adesso Giuntoli dovrà rivedere i piani e puntare ad un nuovo giocatore.

Calciomercato, addio Napoli: resta in Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il futuro di Cheddira del Bari non sarà al Napoli. Nonostante la volontà di De Laurentiis, che è proprietario anche del club pugliese, di portare il marocchino in azzurro, alla fine il calciatore potrebbe decidere di accettare un’altra proposta.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a svelare i dettagli dell’offerta di Cairo che è pronto a portare al Torino Cheddira del Bari già a gennaio.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Torino, 5 milioni per Cheddira: Napoli beffato

A sorpresa la società granata è pronta al grande investimento. Ha bisogno di un nuovo attaccante, considerato lo stop di Pellegri. Ecco perché Vagnati vuole proporre al Bari una maxi offerta per portare subito al Torino Cheddira, che era in orbita Napoli per la prossima estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, a gennaio un ex Atalanta: rosa completata

Cheddira al Torino, l’affare può andare in porto

Adesso l’ultima parola sarà del figlio di De Laurentiis, Luigi, proprietario del Bari. Lui, infatti, dovrà decidere cosa fare, se accettare o meno la proposta del club granata per il suo giocatore.

La volontà di Cairo è chiara: prendere subito Cheddira dal Bari e portarlo al Torino nel calciomercato di gennaio 2023. Sul piatto una proposta molto vantaggiosa per l’attaccante e il club detentrice del suo cartellino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli: colpo “alla Kvaratskhelia”, arriva dalla Georgia