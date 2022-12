Nonostante le difficoltà economiche del calcio italiano, tante squadre di Serie A stanno pensando ad un calciomercato di lusso. A gennaio potrebbero arrivare nomi molto importanti che faranno letteralmente impazzire i tifosi. A breve inizia il giro di boa in campionato e risollevare ora le sorti della stagione sarà determinante per il futuro.

L’approdo nel campionato italiano di nuovi campioni non è da escludere. Tante dirigenze stanno valutando con attenzione come migliorare le rispettive squadre. Tante idee sono arrivate sicuramente dal Mondiale in Qatar ma tante altre anche da calciatori scontenti di vivere in squadre o in campionati che non li rendono felici dal punto di vista sportivo.

Calciomercato, accordo raggiunto: firma subito

Il calciomercato potrebbe portare in Serie A anche tanti giovani dal futuro assicurato. Ci sono nomi che possono diventare delle vere e proprie attrazioni per i tifosi. Ci sono tanti nomi sulle scrivanie dei club di Serie A e da domani satà tempo di mettere nero su bianco. Il futuro si scrive immediatametne: ci sono novità molto importanti che fanno esaltare i tifosi.

Le big stanno inziando a muoversi in maniera importante sul mercato, con l’arrivo di calciatori dall’estero ma anche dalle altre squadre di Serie A. E le seguono a ruota libera i club di “secondo livello”. Chi deve salvarsi non ha intenzione di diventare la “Cenerentola” del campionato e sta provando a piazzare colpi di grande spessore.

Secondo le ultime notizie di mercato, il colpo è chiuso e nelle prossime ora sbarcherà a Milano Malpensa per visite mediche e la firma. I tifosi sono già estasiati dal nuovo acquisto, perché pensano che riuscirà ad accrescere il valore assoluto della rosa.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Monza, accordo per Brekalo: le ultime

La Serie A è al centro di numerose voci di calciomercato. Secondo le ultime notizie, il campione sta per cambiare maglia e già nella giornata di domani potrebbe incontrare i nuovi compagni di squadra e il nuovo allenatore.

Josip Brekalo è pronto a diventare un nuovo calciatore del Monza. L’attaccante croato, che l’anno scorso ha avuto la possibilità di giocare in Serie A con la maglia del Torino, non è stato riscattato dai granata ed era tornato al Wolfsburg. In Germania, però, non ha mai trovato la sua dimensione e ha deciso di dire addio con effetto immediato.

A riferirlo è TMW che parla di accordo ormai raggiunto da qualche ora e la possibilità che sia in campo già nella prima giornata di Serie A del 2023, che il Monza disputerà contro la Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Monza: ecco chi prende Cragno

Brekalo al Monza: colpo di calciomercato a titolo definitivo

Josip Brekalo sarà un calciatore del Monza a titolo definitivo. È il croato il primo grande acquisto del mese di gennaio della squadra di Berlusconi, che intende salvarsi senza troppi problemi per continuare a giocare in Serie A. L’esterno offensivo andrà a migliorare nettamente la rosa di Raffaele Palladino che sembra l’allenatore perfetto per le qualità di Brekalo. A gennaio, dunque, torna di nuovo in Serie A dopo 6 mesi di “Purgatorio” al Wolfsburg.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Monza, annuncio shock di Berlusconi: le parole