Serie A, fenomeno Madueke: si tenta il colpaccio, la destinazione

Ha brillato nell’amichevole contro il Milan, il talento Madueke, oggetto del desiderio per il calciomercato in Serie A.

Secondo i rumors che arrivano oggi, si sta tentando il “botto di fine anno” per quanto riguarda il colpaccio dal PSV Eindhoven, club proprietario del suo cartellino. Solo 20 anni, eppure il calciatore è uno dei migliori talenti dell’Eredivisie, tanto da aver acceso su di lui le luci di ogni riflettore.

Ci sono diversi club in Italia attenti a lui, dall’estero hanno svelato la possibile destinazione dopo quanto mostrato anche ieri a tutti, ammattendo letteralmente la difesa del club campione d’Italia in carica.

Calciomercato, idea Madueke: dall’estero svelano il colpo

Madueke era un’idea di calciomercato per un club d’Italia ancor prima dell’amichevole disputata nella serata di ieri quando, con la maglia del PSV e ai danni della formazione rossonera. Madueke ha messo in scena tutto il suo talento, dimostrando di essere sulle orme dei più importanti giovani in circolazione.

Perché ha solo 20 anni il talento inglese che, dopo una vita passata al PSV approdando da ragazzino dopo aver giocato tra i giovanissimi del Tottenham e del Crystal Palace, potrebbe ora giocare per un top club d’Europa.

Madueke piace al Milan, ma il calciatore è tra le idee di calciomercato delle top in Inghilterra. E infatti ci starebbe pensando il Manchester City che, per il futuro, potrebbe puntare su di lui. L’erede diretto di Mahrez, riportando il talento inglese in terra propria, dandogli una chance in Premier League.

Mercato Milan, Madueke verso il ritorno in Inghilterra: le ultime

Sono i colleghi di Daily Mail a riportare le ultime notizie di su Madueke, obiettivo di calciomercato del Milan, ma che finirebbe così al Manchester City. Di fronte alla fortissima concorrenza da parte del club inglese, i rossoneri farebbero fatica a reggere “botta”. E il City, inoltre, starebbe pensando di chiudere già a gennaio, prima di vedere il suo prezzo schizzare alle stelle.

Ultime Milan, quanto costa Madueke?

Noni Madueke ha già incrementato il suo valore di calciomercato e il Milan è avvisato. Lo è anche il City, perché si dovrà partire da una base di almeno 20 milioni per intavolare una trattativa con il PSV. Il club di Eindhoven vede in lui l’occasione di arricchirsi e, nelle casse del club olandese, dovranno essere versate tali cifre.

