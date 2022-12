Grana portieri per il Milan che dovrà correre ai ripari subito. All’apertura del mercato di gennaio, infatti, Maldini provvederà ad acquistare un altro estremo difensore.

Sputano fuori le prime indiscrezioni riguardo il prossimo portiere del Milan che avrà il compito di sostituire Maignan, ancora alle prese con i problemi fisici.

Calciomercato Milan: scelto il vice Maignan, arriva subito

Le amichevoli di dicembre non hanno confortato Pioli che ha chiesto alla dirigenza di intervenire subito per quanto riguarda il ruolo del portiere. Per quanto riguarda l’infortunio di Maignan, infatti, le notizie che arrivano non sono incoraggianti con il francese che dovrà stare fermo ancora per un po’ di tempo.

Ecco perché il Milan potrebbe correre ai riparti e mettere a disposizione del tecnico un nuovo portiere, considerando le prestazioni non proprio esaltanti di Mirante e Tatarusanu.

E’ il Corriere dello Sport a riportare le ultimissime riguardo il mercato Milan con Maldini che ha messo nel mirino tre portieri: Sportiello, Vicario e Cragno.

Calciomercato Milan: Sportiello bloccato, obiettivo Vicario o Cragno

Maldini vuole portare al Milan Sportiello, visto che già c’è un accordo di massima con il giocatore. Il problema riguarda l’Atalanta che ha bloccato la partenza dell’estremo difensore. I neroazzurri, infatti, hanno deciso di non privarsi del portiere.

Ecco perché Maldini monitora altri profili come quello di Cragno e Vicario dell’Empoli.

