Inter, il 2023 inizia con i “botti d’addio”: è già deciso

I primi giorni del 2023 saranno di fondamentale importanza per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri non hanno perso i migliori calciatori in estate e non intendono farlo neppure nel mercato invernale. Ci sono tante proposte in arrivo e tanti colpi che potrebbero essere messi a segno subito dopo le feste natalizie.

A gennaio potrebbero esserci i veri botti di inizio 2023, con acquisti e cessioni di grande spessore che serviranno all’Inter per crescere ancora e provare a tornare vincitore sia in Serie A che in Champions League. Migliorare la rosa potrebbe essere la mossa giusta per accontentare i tifosi e anche Simone Inzaghi che non vuole perdere i big.

Calciomercato Inter, primo addio del 2023: è deciso

L’Inter è già una delle protagoniste assolute per il calciomercato di gennaio. I nerazzurri potrebbero mettere in piedi diverse mosse per migliorare la rosa e provare a competere fino alla fine sia in Serie A che in Champions League. Simone Inzaghi ha fissato nuovamente gli obiettivi della sua squadra, parlando chiaramente di volontà di andare ancora avanti in Europa e provare ad agganciare il Napoli in campionato.

Obiettivi possibili solo con l’innesto di forze fresche e con la permanenza di tutti i campioni in rosa. Ma restare impassibili di fronte agli assalti delle big europee per i propri calciatori migliori non è facile, sorprattutto se dovessero arrivare offerte importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter deve far fronte ad un’offerta in arrivo dall’estero per uno dei pupilli di Simone Inzaghi. Il tecnico vorrebbe tenerselo stretto ma ci sono sirene molto importanti, difficili da “scacciare”.

Inter, addio Bellanova? Lo vuole il Lione

Le notizie di mercato che riguardano l’Inter sono molteplici e riguardano sia gli acquisti che le cessioni. La volontà della società nerazzurra è quella di trattenere tutti i calciatori fino alla fine della stagione e poi puntare su nuovi acquisti che possano essere determinanti sin da subito. Ma non si vuole spendere troppo, e si acquisterà solo in caso di occasioni molto importanti.

Secondo quanto riferito da TMW, l’Inter rischia di dire addio a Raoul Bellanova nei primi giorni di calciomercato invernale. Il laterale italiano ex Cagliari è finito nel mirino del Lione che vorrebbe acquistarlo subito e riportalo in Francia.

Il Lione vuole Bellanova in prestito dall’Inter fino a giugno. Il calciatore è già in prestito ai nerazzurri attualmente e bisognerebbe interrompere l’accordo attuale con il Cagliari.

Inter, no all’addio di Bellanova: Inzaghi lo vuole con sé

Il futuro di Bellanova sarà ancora all’Inter. Niente Lione per l’ex Cagliari che, anzi, in estate sarà riscattato dai nerazzurri visto che è un vero e proprio pupillo di Simone Inzaghi. Nella prima parte di stagione si è adattato agli schemi nerazzurri, ha imparato a fare il ruolo di tutta fascia alle spalle di un campione affermato come Denzel Dumfries e nella seconda parte del campionato sarà ancora più importante avere un calciatore con le sue qualità al pieno servizio.

