Inter, triplo colpo dal Borussia M’gladbach: annuncio del ds

Il calciomercato dell’Inter può iniziare con un triplo colpo importante. Simone Inzaghi ha chiesto rinforzi di spessore a Beppe Marotta e Piero Ausilio per provare a vincere sin da subito e continuare nel migliore dei modi la rincorsa al Napoli capolista. Vincere il 4 gennaio sarebbe fondamentale ma difficilmente arriveranno volti nuovi prima della metà del mese.

L’Inter, però, ha già ben chiari gli obiettivi da mettere a segno. Acquistare calciatori forti e determinanti, che possano fare la differenza a tutti i livelli, sia in Serie A che in Champions League. Ma sono da tenere sotto controllo le casse societarie che possono cambiare le sorti della stagione.

Calciomercato Inter, triplo colpo in entrata? Le ultime

Il calciomercato di gennaio servirà a migliorare la rosa dell’Inter? Il Mondiale ha portato ad opportunità nuove, tra calciatori che hanno messo in risalto le proprie qualità e si sono fatti conoscere, e altri che decideranno di rovare una nuova esperienza. Ci sono da tenere sotto osservazione anche i possibili movimenti che avverranno nelle big europee. L’obiettivo dei nerazzurri è la ricerca di miglioramenti.

Secondo le ultime novità di mercato, l’Inter è sulle tracce di Marcus Thuram. Il bomber del Borussia Monchengladbach è da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio che già in estate avevano fatto un tentativo.

Il futuro dell’Inter si scrive nei prossimi giorni. A gennaio sono possibili diversi movimenti in entrata ma la situazione è molto complicata e sarà necessario agire il prima possibile per evitare aste inutili e dispendiose.

Calciomercato Inter, triplo accordo? Parla il ds

Il nome del francese interessa molto all’Inter e non è l’unico dalla squadra tedesca. Ci sono anche altri due profili che piacciono molto alla dirigenza nerazzurra: Yann Sommer e Ramy Bensebaini.

Hanno tutti situazioni contrattuali particolari, con i contratti in scadenza nel 2023 e potrebbero essere tutti colpi importanti per l’Inter che è alla ricerca di nomi funzionali e molto forti.

Il ds del Borussia Monchengladbach, Roland Virkus ha parlato – alla BILD – del futuro di Marcus Thuram, Ramy Bensebaini e Yann Sommer. “Bisogna soppesare quale sarebbe il ritorno finanziario e quale è il valore sportivo di questi giocatori, è difficile lasciarli partire a gennaio per poi trovarsi con una squadra meno forte“.

Inter sul triplo colpo dal Borussia: i motivi

Migliorare ogni reparto: è questo il reale obiettivo di mercato dell’Inter per il presente e per il futuro. I nerazzurri vogliono un colpo alla Sommer per migliorare il parco portieri, con Handanovic in scadenza e Onana non sempre al 100%. Ramy Bensebaini sarebbe fondamentale per dare un titolare di lusso a Inzaghi, ma sarà possibile solo con la cessine di Robin Gosens. E infine il colpo Thuram sarebbe molto importante sia per l’immediatezza che per il futuro, essendo molto giovane e con le possibilità di addio di Lautaro e Dzeko.

