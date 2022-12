Calciomercato, stanno comprando Amrabat: cifre e dettagli

Importanti novità arrivano sul futuro di Sofyan Amrabat nel prossimo calciomercato. Il marocchino, dopo aver stupito il mondo intero in Qatar con il Marocco, è diventato il desiderio invernale dei top club europei. La Fiorentina si è sempre opposta ad una sua cessione a gennaio, vista l’importanza che ha il centrocampista negli schemi di Vincenzo Italiano, ma nelle ultime ore sarebbe giunta un’offerta alla dirigenza Viola alla quale difficilmente si poteva dire di no. Il club sta dunque comprano Amrabat che, nei prossimi giorni, potrebbe già firmare il suo nuovo contratto.

Calciomercato, colpo a centrocampo: arriva Amrabat

Dopo un Mondiale da protagonista l’avventura di Sofyan Amrabat alla Fiorentina sembra essere giunta ai titoli di coda. Dopo una prima stagione complicata ai Viola, il marocchino ha piano piano preso in mano le redini del centrocampo di Vincenzo Italiano, diventando uno degli imprescindibili della formazione dell’ex Spezia.

Se all’inizio dell’avventura a Firenze Italiano non era convinto di Amrabat, ora è il centrocampista ex Hellas a non essere più sicuro della sua permanenza alla Fiorentina. Dietro l’incertezza del giocatore c’è senza ombra di dubbio l’interesse di alcuni dei più importanti club al mondo, disposti a fare di tutto pur di riuscire ad ingaggiare Amrabat nel prossimo calciomercato. La dirigenza Viola non avrebbe però alcuna intenzione di cedere il marocchino anche se, stando alle ultime notizie, difronte ad un’offerta importante il giocatore potrebbe, anche se a malincuore, dire addio.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe disposta cedere Amrabat, ma solo nel prossimo calciomercato.

Mercato Fiorentina, le cifre della cessione di Amrabat

Amrabat andrebbe via per circa 50 milioni di euro. È quanto riportato dal quotidiano, che ha svelato quelle che sono le cifre della trattativa che permetterebbe a chi vuole il cartellino di Amrabat, di “strapparlo” via alla Fiorentina. I viola, infatti, lo cederebbe solo per tale cifra, diventato ormai un elemento imprescindibile dell’undici di Vincenzo Italiano. Dopo il Mondiale, tutte le attenzioni sono finite su di lui e adesso il club toscano valuta l’ipotesi di cederlo, per far cassa.

Ultime su Amrabat, la possibile destinazione

La possibile destinazione per Amrabat, è lontano non solo dalla Fiorentina, ma anche dalla Serie A. E il motivo è legato all’interesse di mercato nutrito dalla Premier League, perché sono diverse le squadre che sono piombate su di lui. Tra queste, in prima linea, c’è il Liverpool di Jurgen Klopp. La trattativa è aperta, ma i viola hanno già fatto sapere che il centrocampista marocchino non si muoverà per meno di 50 milioni di euro.

