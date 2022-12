Calciomercato: lo portano via dalla Serie A, in Premier a gennaio

Il futuro del campione è destinato ad essere lontano dall’Italia e dalla Serie A. Perché c’è una squadra di Premier League che fa sul serio e vuole acquistarlo.

Arrivano importanti aggiornamenti su quella che può essere anche la sua scelta. Perché il calciatore che da anni è considerato il leader della squadra potrebbe essere arrivato al momento degli addii. In Inghilterra c’è una società che lo vuole fortemente dopo la richiesta del proprio allenatore. Ma il tutto potrebbe avvenire subito già nel mercato di gennaio, sarà un mese lunghissimo ora anche per i tifosi che sperano di non perdere il proprio talento in vista del resto della stagione, dove si era tornati a sognare come un tempo.

Il calciomercato è tornato alla carica del giocatore già per gennaio. Perché la sua esplosione è sotto gli occhi di tutti e in Premier League lo conoscono già molto bene. Ora potrebbero pensare anche che Deulofeu sia pronto per una nuova avventura in Inghilterra, dove ha già vestito le maglie di Watford ed Everton. C’è un’altra società che vuole provare a prenderlo.

Calciomercato: Deulofeu Aston Villa, Emery lo vuole

Importanti aggiornamenti di mercato che riguardano il futuro di Gerard Deulofeu, l’esterno d’attacco spagnolo in scadenza con l’Udinese nel 2024. In Italia ha tanti ammiratori, ma è in Premier League che c’è una società che ora spinge per averlo subito. Decisiva la volontà di Emery per rinforzare la rosa con il suo nome.

L’Aston Villa vuole comprare Deulofeu a gennaio.

Udinese: Deulofeu all’Aston Villa, cambiano gli obiettivi

L’Udinese occupa attualmente l’ottavo posto con 24 punti. Non vince da diverse giornate dopo un avvio di stagione stratosferico e da ritmo Champions. Adesso, con la ripresa della stagione, il club vuole tornare a riprendere quel ritmo iniziale e giocarsi un ritorno alle coppe in Europa. Non sarà facile, ma l’obiettivo è alla portata e la rosa di buona qualità. Certo che una cessione di Deulofeu all’Aston Villa per l’Udinese renderebbe tutto più complicato.

Una possibile partenza dell’esterno spagnolo, infatti, potrebbe cambiare quelli che sono gli obiettivi attuali. La società si aspetta una salvezza tranquilla, ma non è detto che il club non provi a correre per un posto in Europa. Senza Deulofeu però per l’Udinese diventerebbe difficile.

Udinese: i numeri di Deulofeu

In questa stagione con la maglia dell’Udinese Deulofeu ha messo a segno già 3 gol e 7 assist. Un ritmo importante, ma non di grande livello per quanto riguarda i gol segnati come quello capitato la scorsa stagione. Quando l’attaccante ha messo a segno 13 gol e attirato di nuovo grande attenzione sul mercato.

